Le rebondissement à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : Aarohi expose Manjari, mais Akshara pourra-t-il sauver Abhir et Abhinav ?

Yeh Rishta Kya kehlata Hai alerte spoiler à venir : Dans le dernier morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit Abhinav (Jai Soni) enfin apprendre la vérité qu’Abhir ( Shreyansh Kaurav) sait qu’il n’est pas son vrai père. Et Abhinav disparaît du mandap. Plus tard, Abhinav pleurait de façon incontrôlable, il pense à nouveau qu’Abhir a le plus besoin de son père. Aarohi ( Karishma Sawant) a finalement tout dit à Manish et Suvarna à propos de ce que Manjari ( Ami Trivédi ) dit à Abhinav. Plus tard, nous voyons Manish décider qu’il essaiera de faire comprendre Manjari. Enfin, Abhinav et Akshara ( Pranali Rathod) sont tous prêts à faire du kanyadan pour le mariage de Muskan et Kairav ​​et de l’autre côté, nous voyons qu’une fois de plus Kalash tombe dans la main d’Akshara, et une fois de plus Abhinav pense qu’il n’est pas pour Akshara, elle mérite Abhimanyu. Nous devons attendre pour voir si la torsion fera qu’Akshara sauve sa vie conjugale ou non.

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons Abhinav (Jai Soni), Akshara (Pranali Rathod) et Abhimanyu (Harshad Chopda) décider de dire à Abhir toute la vérité sur son père biologique. Eh bien, la tournure à venir va être très intéressante. Qui Abhir (Shreyansh Kaurav) choisira-t-il et qui aimera-t-il le plus ? Eh bien, il est possible qu’Abhir aime Abhinav et Abhimanyu de la même manière, et il aime davantage sa mère parce qu’Abhir est le fils d’une maman. Voyons. De plus, nous pouvons voir que bientôt Manjari (Ami Trivedi) avouera devant Abhimanyu et Akshara qu’elle a incité Abhinav. Nous pouvons voir Akshara devenir très en colère et dire à Manjari de partir. Elle dit également qu’elle est la raison à cause d’Abhimanyu et qu’elle se sépare. Voyons ce qu’il y a dans le destin d’Akshara une fois de plus La vie conjugale d’Akshara est en danger ? Qu’elle aime vraiment Abhinav et qu’elle n’a aucun sentiment pour Abhimanyu ?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir