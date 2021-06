Le rebond technologique pourrait aider le marché à éviter un revers estival: Oppenheimer

Il a prédit le récent retour de la technologie, et maintenant John Stoltzfus d’Oppenheimer Asset Management pense que Wall Street peut éviter un revers d’été déconcertant.

Il attribue la dernière surperformance de la technologie comme une des principales raisons pour lesquelles cela pourrait être un été positif pour les investisseurs.

« Cela pourrait être possible », a déclaré mercredi le stratège en chef des investissements de la société à « Trading Nation » de CNBC. « Les fondamentaux ont l’air décidément mieux, et il se peut que les taureaux gagnent pour l’été. »

Le marché montre des signes encourageants. Mercredi, le Nasdaq, qui a augmenté de près de 11% jusqu’à présent cette année, a clôturé à un niveau record de 14 271,73. Cependant, le S&P 500 et le Dow au sens large ont mis fin à une séquence de deux jours de victoires consécutives.

La dernière activité survient dans un contexte de récents appels de correction.

D’Invesco à CFRA Research et Moody’s Analytics, on craint qu’un recul de 10 % ou plus ne secoue la rue cet été. Les retombées de l’inflation, le discours progressif de la Réserve fédérale et les variantes de Covid-19 sont tous des risques notés dans les avertissements de retrait.

Stoltzfus a déclaré que les gros titres négatifs liés à ces risques pourraient créer une volatilité estivale, mais que l’impact ne devrait pas être trop profond.

« Il y a toujours une chance (…) le marché aura suffisamment de catalyseurs pour que les baissiers et les traders à court terme puissent réaliser des bénéfices sans FOMO », a déclaré le haussier du marché.

Ce n’est pas la première fois que Stoltzfus maintient son optimisme. Début mars, alors que les actions technologiques se vendaient, il a déclaré à « Trading Nation » qu’il s’agissait d’une opportunité d’achat majeure. Le Nasdaq est en hausse de 7% depuis cette interview.

En zoomant sur le marché au sens large, Stoltzfus reconnaît que sa prévision de fin d’année S&P 500 de 4 300 pourrait maintenant être trop basse. Le S&P 500 a clôturé à 4 241,84 mercredi. Son indice de référence était considéré comme l’un des plus élevés de la rue lorsqu’il l’a publié fin décembre.

« Le marché s’est certainement très bien comporté jusqu’à présent. Nous pensons qu’il a encore du chemin à parcourir », a-t-il déclaré. « Mais notre discipline dit que nous n’augmentons pas notre objectif tant que la moyenne avec laquelle nous travaillons, dans ce cas l’indice S&P 500, ne clôture pas au-dessus de notre objectif. »

