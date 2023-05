Le rebond décevant de la Chine pourrait apporter plus de relance, selon les économistes

La vue depuis la terrasse d’observation de la tour de Shanghai à Shanghai, en Chine, le dimanche 9 avril 2023. La reprise économique de la Chine s’accélère après que les restrictions de Covid ont été brusquement abandonnées et que le marché immobilier se stabilise, bien que le rebond soit encore assez inégal et que les décideurs politiques n’ont pas encore l’intention de réduire le soutien monétaire. Photographe : Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

Le marché du travail reste également fragile. Données du Bureau chinois des statistiques montre que 6 millions des 96 millions de 16 à 24 ans de la population active urbaine sont actuellement au chômage. À partir de ce chiffre, Goldman Sachs estime qu’il y a maintenant 3 millions de jeunes urbains sans emploi de plus par rapport à la période précédant la pandémie de Covid-19.

La production industrielle a augmenté de 5,6 % sur un an en avril, marquant une accélération par rapport au mois précédent mais n’atteignant que la moitié du taux d’expansion attendu par les économistes interrogés.

Les bénéfices des grandes entreprises industrielles chinoises ont plongé de 20,6 % en glissement annuel entre janvier et avril. L’activité manufacturière s’est également contractée pour la première fois en trois mois, selon le Indice des directeurs d’achat de l’industrie manufacturière Caixin Chine .

Les données sur les services et la consommation en Chine ont été fortes en avril, ce qui correspond aux attentes des consommateurs en tête alors que la demande refoulée se déchaîne – mais le rebond de l’appel aux services ne se traduit pas encore par une demande accrue de biens, en partie à cause du chômage reste élevé.

Dans une note de recherche lundi, Capital Economics a évalué que, malgré une certaine perte de vitesse, la reprise économique de la Chine progressait toujours au début du deuxième trimestre, avec une marge d’amélioration supplémentaire tirée par le secteur des services.

« En effet, des données plus récentes, y compris celles couvrant les vacances de la fête du Travail, suggèrent que les voyages et les dépenses de consommation se sont encore renforcés ce mois-ci », ont déclaré l’économiste chinoise Sheana Yue et le responsable de l’économie chinoise Julian Evans-Pritchard.

« Mais avec la situation extérieure difficile qui continue d’obscurcir les perspectives d’exportation, la persistance des difficultés sur le marché du logement et un soutien politique important improbable, la croissance séquentielle t/t devrait se modérer sur le reste de l’année. »

Plus de relance, assouplissement ciblé

Georgios Leontaris, directeur des investissements EMEA chez HSBC Global Private Banking and Wealth, a déclaré lundi à CNBC que la combinaison d’une faible demande de main-d’œuvre et de biens pourrait forcer le gouvernement chinois et la banque centrale à agir.

« La façon dont nous voyons les choses est que la Chine devra déployer un peu plus de relance budgétaire, un peu plus d’assouplissement ciblé également », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, le chômage, en particulier chez les jeunes de la population, est trop élevé, et ils devront le réduire pour atteindre leurs objectifs de croissance à l’avenir. »