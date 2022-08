Le rebond de Paxlovid du président Biden Covid: à quel point est-ce risqué?

Le président Joe Biden a été testé positif pour Covid-19 au cours du week-end, quelques jours seulement après avoir été testé négatif et a repris un calendrier régulier de réunions en personne. C’est un cas classique de «rebond Covid», quelque chose que des milliers d’Américains ont vécu après avoir suivi un cours de médicament antiviral Paxlovid, comme Biden l’avait fait.

Quel est le risque de rebond de Covid pour Biden et d’autres qui prennent Paxlovid ? Pas terrible, selon Keren Landman, journaliste principal sur la santé chez Vox. Pour les personnes à haut risque de maladie Covid sévère ou de décès, le risque de mauvais résultat est fortement réduit par le traitement. Le vrai problème avec le rebond Covid est qu’il risque d’infecter d’autres personnes qui entrent en contact avec un individu qui est reparti dans le monde après un test négatif. Biden, par exemple, avait des membres du Cabinet et du personnel avec lui pour des réunions à la Maison Blanche et s’est entretenu avec des journalistes à l’intérieur jeudi, entre ses tests négatifs et positifs. Le médecin de la Maison Blanche a déclaré samedi que Biden n’avait pas de réapparition de symptômes, et la Maison Blanche a déclaré qu’aucune personne ayant été en contact étroit avec Biden n’avait été testée positive.

Landman a expliqué plus sur le rebond de Paxlovid Covid le mois dernier dans un épisode de Aujourd’hui, expliqué.

Voici Keren :

Si votre objectif prévient les maladies graves et la mort chez les personnes à haut risque, [Paxlovid] va toujours très bien. Rien n’indique qu’il soit tombé de quelque manière que ce soit, même avec BA.5 sur les lieux. Mais il s’avère être un traitement incomplet pour contrôler les symptômes.

Vous avez probablement entendu dire qu’Anthony Fauci lui-même avait ce qu’on appelle des symptômes de rebond après avoir pris Paxlovid. En gros, il a juste suivi un deuxième cours de Paxlovid et s’en est bien sorti, comme la plupart des gens qui ont ces symptômes de rebond. Mais il n’est pas allé à l’hôpital et n’a évidemment eu aucune conséquence grave de l’infection, comme le font, à ma connaissance, toutes les personnes qui ont eu des symptômes de rebond après un cours de Paxlovid. Une partie de la mise au point d’un nouveau médicament consiste à comprendre comment il fonctionne dans le monde réel. Dans l’essai de Pfizer, seulement peut-être 1 ou 2 % des personnes présentaient des symptômes de rebond après cinq jours de Paxlovid pour une infection précoce à Covid. Mais il semble que d’après les rapports anecdotiques, comme dans le monde réel, il y a probablement une proportion plus élevée de personnes qui vivent cela. Il faudra probablement affiner la façon dont il est dosé et ce que nous en attendons à l’avenir.

…

Ce n’est pas que le Paxlovid donne [patients] un épisode supplémentaire de Covid. C’est que le Covid original qu’ils avaient leur donne des symptômes persistants que le Paxlovid n’a pas suffi à faire complètement reculer. On se demande pourquoi. Les gens s’inquiètent : Est-ce que ça veut dire que si je prends ces cinq jours de Covid et que mes symptômes reviennent, est-ce que c’est un super-Covid ? Ce Covid est-il plus fort qu’il ne l’était auparavant parce qu’il a surmonté ces cinq premiers jours, ou se passe-t-il autre chose ?

Des études sur un seul patient suggèrent que ce n’est pas ce qui se passe, que c’est vraiment juste que l’infection virale nécessite une dose plus élevée pendant plus longtemps, ou même juste la même dose pendant plus longtemps pour pénétrer dans toutes les cellules où le Covid aurait pu pénétrer dans. Je pense donc que c’est probablement juste une question de science de la pharmacocinétique et de la façon dont les médicaments pénètrent dans les cellules de votre corps et agissent et comment ils sont éliminés par votre corps. Les médicaments agissent différemment selon les personnes parce que notre métabolisme des médicaments est différent. Je pense que nous finirons probablement par voir la posologie recommandée pour ce changement de médicament au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur le nombre de personnes qui en souffrent et qui ont besoin de qui pourrait avoir besoin d’un peu plus de médicament pour traiter complètement l’infection virale. avec Covid.

…

[Paxlovid] a fait beaucoup plus de bien que de mal. Je veux dire, quand vous pensez à ce que le “mauvais” Paxlovid aurait pu faire, d’accord, il a des effets secondaires. Ils sont généralement assez mineurs. J’entends surtout parler du goût métallique dans la bouche des gens, mais sinon, il est généralement assez bien toléré.