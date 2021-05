Le reboisement de l’ensemble des tropiques aurait peu ou pas d’impact sur le changement climatique, selon une nouvelle recherche

Dans leur article, les scientifiques de Londres, Leeds et Hong Kong voulaient tester un scénario hypothétique extrême impliquant le reboisement de vastes étendues de terres au Brésil, en RD Congo, en Inde et en Indonésie, entre autres.

Les arbres, les forêts et les forêts tropicales jouent un rôle important dans de nombreuses stratégies d’atténuation du changement climatique à long terme. Cependant, ils ne peuvent et ne doivent pas être examinés isolément et doivent être considérés aux côtés du sol, des océans et d’autres parties de l’écosystème planétaire lorsqu’il s’agit d’éviter les catastrophes climatiques à l’avenir, selon les chercheurs.

Une fois ces facteurs pris en compte, la plantation d’arbres est « pas une solution aussi puissante qu’il n’y paraît au premier abord », et les dernières recherches soulignent une fois de plus la complexité de l’équilibre entre le climat et l’atmosphère de la Terre.

En utilisant le modèle de changement climatique du Met Office britannique, une simulation informatique qui prend en compte les interactions océaniques, terrestres et climatiques, les chercheurs ont choisi les tropiques car ils favorisent la croissance des arbres la plus rapide.

Ils ont ensuite simulé deux futurs : l’un dans lequel une action gouvernementale sérieuse à travers la planète a été entreprise pour éviter de dépasser le seuil de température de deux degrés Celsius convenu dans l’Accord de Paris sur le climat, tandis que le deuxième scénario était identique mais toute agriculture à travers les tropiques a également été arrêtée, permettant végétation et forêts à récupérer.

Les modèles ont révélé que les nouvelles mégaforêts tropicales stockeraient 124 milliards de tonnes de carbone supplémentaires d’ici 2100, soit à peu près l’équivalent de 13 ans d’émissions de combustibles fossiles au taux de 2021.

Mais surtout, le carbone atmosphérique dans ce scénario – qui est ce qui compte en matière de changement climatique – ne diminuerait que de 18 milliards de tonnes, soit l’équivalent de deux ans d’émissions de combustibles fossiles en 2021.

À leur grand désarroi, les chercheurs ont découvert qu’avec ces nouvelles forêts tropicales absorbant davantage le mou absorbant le carbone, d’autres parties de l’écosystème terrestre en absorberaient moins. « Si les tropiques étaient reboisés, notre modèle prédit que les océans, le sol et la végétation absorberaient moins de dioxyde de carbone. ils écrivent.

La principale raison de cet écart est le fait que le renouvellement des plantes mortes dans les sols des forêts tropicales est beaucoup plus lent que la perte et la décomposition équivalentes des plantes sur les terres agricoles.

De plus, la réduction du dioxyde de carbone atmosphérique par ces nouvelles mégaforêts tropicales ralentirait la croissance des plantes ailleurs dans le monde, entraînant une réduction de la capture et du stockage du carbone dans les sols en dehors des tropiques.

Les chercheurs ont découvert qu’en fin de compte, le reboisement des tropiques, tout en tenant compte des changements dans le sol, la végétation et l’absorption du carbone des océans, entraînerait une réduction de seulement 10 parties par million de dioxyde de carbone atmosphérique.

« Le système Terre commence à jouer contre nous lorsque nous plantons des arbres ou utilisons d’autres méthodes pour éliminer le CO2 atmosphérique » écrivent les chercheurs, concluant que si leurs découvertes sont « qui donne à réfléchir, » ils mettent aussi en évidence « que la meilleure façon d’éviter un réchauffement climatique dangereux est de ne pas libérer de carbone fossile dans l’atmosphère en premier lieu. »

