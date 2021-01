Rebelle Wilson, la prochaine Jane Bond?

C’est ce que vous pourriez penser après avoir entendu cette histoire inattendue de l’actrice. Dans un prochain épisode de Sky’s Parler franchement, diffusé le jeudi 14 janvier, le Parfait alun aurait révélé à Ant Middleton, qui s’est rendue au Mexique avec elle dans l’émission, qu’elle a déjà été kidnappée sous la menace d’une arme en Afrique.

« C’était dans le Mozambique rural », a-t-elle rappelé dans l’épisode, selon Le soleil. «Nous étions dans ce camion à bestiaux et ces hommes sont venus sur un autre camion avec beaucoup de fusils. [They pulled up beside us] avec les gros canons et ils disaient: ‘Ouais, vous devez descendre de votre camion.’ « Selon Wilson, ils ont été emmenés dans une maison où ils ont été détenus pendant la nuit. Pendant que vous imaginez peut-être comment vous réagiriez , l’Australien de 40 ans avait une longueur d’avance impressionnante.

«Je me sentais très bien dans la crise. J’étais comme une chef d’équipe», se décrit-elle. «Ils nous ont fait asseoir et j’ai dit:« Tout le monde lier les bras », parce que j’étais pétrifié dans la nuit à l’idée qu’ils veuillent peut-être emmener l’une des filles ou quelque chose comme ça.