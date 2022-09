Le rebelle présumé de la République centrafricaine est jugé par la CPI

Après qu’un officier de justice ait lu les chefs d’accusation, notamment de torture, d’emprisonnement illégal et de persécution, Mahamat Said a déclaré à un panel de trois juges : “J’ai tout écouté et je plaide non coupable”.

LA HAYE, Pays-Bas – Un haut responsable présumé d’un groupe rebelle majoritairement musulman qui a renversé le président de la République centrafricaine en 2013 a plaidé non coupable lundi de sept chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale.

Said, 52 ans, est accusé d’avoir dirigé d’avril à août 2013 un centre de détention dans la capitale, Bangui, appelé l’Office central pour la répression du banditisme, où lui et des dizaines de combattants de la Séléka auraient détenu des prisonniers perçus comme des partisans de l’ex-président François. Bozizé dans des conditions inhumaines et les a soumis à la torture et à des interrogatoires brutaux, notamment en les fouettant et en les battant avec des matraques et des crosses de fusil.