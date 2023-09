Le rebelle Menendez redouble d’efforts contre les appels à la démission

Menendez est accusé d’avoir utilisé son poste au profit d’hommes d’affaires du New Jersey et du gouvernement égyptien en échange de lingots d’or, d’argent liquide et d’un nouveau véhicule de luxe, entre autres choses.

C’est la troisième fois que Menendez est dans la ligne de mire des enquêteurs fédéraux depuis son entrée au Sénat et la deuxième inculpation pour corruption au cours de la dernière décennie. Il a été inculpé en 2015 pour des allégations de corruption, bien qu’il ait finalement été acquitté suite à l’annulation du procès. Il a cependant été réprimandé par le Comité sénatorial d’éthique à ce sujet.

« Les procureurs se trompent parfois », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. « Malheureusement, je le sais. »

Cette fois, cependant, Menendez fait face à des vents contraires politiques apparemment insurmontables en plus de ses problèmes juridiques.

Un groupe de démocrates influents de l’État – dont le gouverneur Phil Murphy, le président démocrate de l’État LeRoy Jones et le président du Sénat et le président de l’Assemblée législative de l’État – ont publiquement appelé à la démission de Menendez après la révélation de l’acte d’accusation vendredi (si Menendez démissionnait, Murphy aurait le pouvoir de nommer un remplaçant au Sénat).

Le défi de Menendez est caractéristique, bien qu’il ait été contraint de démissionner de son puissant poste de direction au sein de la commission des relations étrangères en raison des règles du Sénat vendredi. Mais sa réticence à démissionner joue également un rôle pratique : collecter des fonds pour sa défense juridique.

Menendez n’a pas annoncé son intention de briguer une réélection au Sénat en 2024, comme prévu. Pourtant, la course pour défier Menendez pour son siège au Sénat en 2024 prend rapidement forme. Le représentant américain Andy Kim (DN.J.) et le militant progressiste Larry Hamm ont annoncé qu’ils se présenteraient pour le siège. D’autres démocrates ambitieux du New Jersey, notamment les représentants Josh Gottheimer et Mikie Sherrill, sont également mentionnés comme successeurs possibles parmi la classe bavarde de l’État.

Certains antécédents électoraux suggèrent que Menendez serait en difficulté s’il briguait sa réélection. En 2018, après que Menendez ait survécu à sa première inculpation pour corruption, un candidat pratiquement inconnu et aux ressources inexistantes a failli être obtenu. 40 pour cent des voix contre Menendez à la primaire démocrate – et c’est à ce moment-là qu’il a eu le soutien des démocrates de l’État.

Un siège ouvert au Sénat dans le New Jersey est une opportunité en or pour un démocrate ambitieux du New Jersey ; l’État n’a pas élu de républicain au Sénat américain depuis que Clifford Case a été réélu en 1972. Avec la préférence démocrate écrasante de l’État lors des élections fédérales à l’échelle de l’État, il est peu probable que cela change. Cependant, la perspective que Menendez soit le candidat démocrate en 2024 pourrait rendre le siège beaucoup plus compétitif.