Le premier aperçu de Starfish a donné un aperçu de Khushalii Kumar, Milind Soman et Ehaan Bhatt

Le premier look de l’actrice Khushalii Kumar, le prochain thriller dramatique Starfish, est sorti et a intrigué les internautes. Vendredi 20 octobre, Khushalii a publié le premier teaser sur son Instagram, donnant un aperçu d’elle avec les autres membres de la distribution du film.

Présenté comme un drame sous-marin, Starfish met en vedette Khushalii dans le rôle de Tara, plongeuse dans l’âme mais rebelle dans son âme. Milind Soman joue Arlo qui est le gourou spirituel. Tushar Khanna, qui fait ses débuts avec Starfish, joue Aman qui est également M. Righteous, et Ehaan Bhatt joue Neil, un esprit libre.

Khushalii a partagé la promo sur ses réseaux sociaux, avec la légende : « Sous les vagues, des secrets émergent. #Starfish au cinéma le 24 novembre. »

Voici le premier aperçu





La promotion du premier aperçu a rencontré des réponses positives de la part des internautes. La sœur de Khushalli, Tulsi, a écrit « Wow » avec des émojis de feu. Un internaute a écrit : « Je ne peux pas attendre. » Un autre internaute a écrit : « Cela semble prometteur ».

Outre Starfish, Khushalii sera vu dans Sanjay Dutt, la comédie familiale Ghudchadi avec Raveena Tandon. Un jour avant de partager le premier aperçu de Starfish, Khushalii a annoncé la fin du film. Sur Instagram, Khushalii a publié des photos et des vidéos des plateaux et a partagé son expérience de travail avec une équipe « talentueuse ». Khushalii a écrit : « C’est la fin du film ! Starfish – un autre film arrive à sa fin… quelle belle plongée dans une histoire incroyable et passionnante. Un superbe casting naviguant vers vous, avec @milindrunning, @ehanbhatt @itusharkhanna @nikhat3628. Enfin, c’est tout c’est fait, je suis un peu triste de me séparer de personnes aussi talentueuses mais excité par cette sortie. »

Voici le message





Réalisé par Akhilesh Jaiswal, le drame palpitant se déroule dans un monde sous-marin. Starfish sort le 24 novembre 2023.