Le réaménagement d’Arlington Park est une priorité absolue – Shaw Local

Cela va probablement sans dire, mais le conseil du village d’Arlington Heights l’a officiellement déclaré par écrit : Le réaménagement d’Arlington Park est la priorité absolue du comité élu.

Le conseil d’administration a adopté mardi soir cette priorité ainsi que huit autres priorités stratégiques pour 2024 et 2025, qui font suite à une discussion plus approfondie du maire et des administrateurs lors d’une retraite de définition d’objectifs en juillet.

Formellement, les responsables du village s’engagent à « travailler avec le Chicago Bears Football Club, nos résidents et nos entreprises, ainsi que tous les autres partenaires locaux, régionaux et à l’échelle de l’État, pour développer un plan de réaménagement responsable, mutuellement bénéfique et unique en son genre pour l’ancien. Site de l’hippodrome d’Arlington qui profite aux intérêts de notre communauté et est digne de l’héritage de la propriété.

Le langage est légèrement plus verbeux qu’un point similaire approuvé par les membres du conseil d’administration il y a deux ans, lorsque l’hippodrome toujours en activité était à vendre mais que la franchise NFL n’avait pas encore signé un achat de 197,2 millions de dollars pour le site de 326 acres.

Les Bears, qui ont finalisé l’accord en février, se livrent désormais à une longue bataille concernant le paiement de leurs impôts fonciers à trois districts scolaires de la région d’Arlington Heights. Cela a retardé les progrès des études d’impact sur le stationnement, la circulation et l’économie dans le cadre du processus d’examen et d’approbation du village pour le mégadéveloppement proposé de 5 milliards de dollars.

« Nous continuons à travailler presque quotidiennement et à communiquer régulièrement avec les Bears de Chicago », a déclaré le directeur du village Randy Recklaus après la réunion de mardi soir. « Nous sommes en communication régulière avec les districts scolaires et de nombreux autres intervenants pour résoudre les problèmes en suspens afin que nous puissions continuer sur la voie, et cela n’a pas changé. Il s’agit d’un projet important et complexe, et il y a de nombreux détails à régler, et nous y travaillons.

L’approbation des priorités du conseil d’administration intervient environ deux semaines après que les administrateurs ont engagé des lobbyistes susceptibles d’influencer la réduction des revenus que le village tire du projet de réaménagement du stade. Le projet de loi qui accorderait aux Bears un allégement à long terme de l’impôt foncier fait face à une bataille difficile à Springfield cet automne.

^ https://www.dailyherald.com/news/20230906/arlington-heights-officials-arlington-park-redevelopment-is-top-priority