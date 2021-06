Le Realme X9 Pro (RMX3366) aura un chipset Snapdragon 870, un capteur 50 MP IMX766

Il y a eu un certain remaniement dans le schéma de nommage de Realme et le X9 Pro, qui était censé être l’un des premiers téléphones avec Dimensity 1200 est en fait arrivé sous le nom de Realme X7 Max 5G. On parle maintenant davantage d’un Realme X9 Pro, mais avec des spécifications complètement différentes.

Pour être clair, il s’agit d’un téléphone très réel avec un numéro de modèle RMX3366. On ne sait pas si cela s’appelle « Realme X9 Pro » ou autre chose. Les détails pour ce modèle proviennent de TENAA, avec quelques informations supplémentaires par leakster Station de discussion numérique.









Realme X9 Pro (RMX3366), photos de TENAA

Le téléphone, restons-en avec Realme X9 Pro pour l’instant, est alimenté par le Snapdragon 870, selon DCS, et dispose d’au moins trois configurations de mémoire : 3/8/12 Go de RAM couplés à un stockage de 128/256/512 Go. Cette configuration supérieure de 12/512 Go indique clairement que cela aura un statut proche du produit phare.

La caméra principale à l’arrière utilisera le capteur 50 MP Sony IMX766 (encore une fois, selon ASN). Ce capteur 1/1,56″ est également utilisé dans la série OnePlus 9, quelques téléphones Reno Pro+ et d’autres modèles. De plus, le téléphone dispose d’un module de 16 MP (avec un objectif ultra large, vraisemblablement) et d’un assistant de 2 MP.







Spécifications RMX3366 par TENAA

Le reste de la fiche technique comprend un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 px (20:9) et éventuellement un taux de rafraîchissement élevé (bien que TENAA ne le dise pas). Il y a une caméra selfie de 32 MP sur le devant. Le téléphone exécutera Android 11 prêt à l’emploi (avec l’interface utilisateur Realme appropriée en haut). À première vue, la batterie aura une capacité de 4 400 mAh répartie entre deux cellules, elle prendra donc également en charge la charge rapide (65 W, nous entendons, bien que cela n’ait pas été confirmé).

On ne sait pas quand le Realme X9 Pro (ou quel que soit son nom) sera dévoilé. Realme organisera un grand événement demain, présentant sa première tablette et lançant le Realme GT dans le monde, c’est donc une possibilité. Soit dit en passant, il y avait des mentions d’un Snapdragon 778G lié à ce modèle, donc il pourrait également y avoir un Realme X9 vanille en préparation.

Source 1 | Source 2 (en chinois) | Passant par