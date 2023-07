Le Realme Narzo 60 Pro aura jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage

Après avoir présenté la conception de la série Narzo 60 la semaine dernière, Realme a mis à jour la page de destination Amazon pour les téléphones à venir avec de nouveaux détails. Cette fois, il a également partagé une image qui montre l’avant de l’appareil pour aider à mettre en évidence certains détails clés.

Le Narzo 60 Pro aura un écran incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une gradation PWM haute fréquence de 2 160 Hz. La lunette inférieure de l’écran mesurera 2,3 mm. Il n’y a pas de détails sur la taille et la résolution, mais (comme nous l’avons noté la dernière fois), il existe une nette similitude entre la série Narzo 60 et les téléphones Realme 11 Pro.











Points forts du Realme Narzo 60 Pro

Cela inclut le dos en cuir végétalien – une première pour la famille Narzo et dans une couleur sur mesure appelée « Martian Horizon ». Comme vous pouvez le voir, le grand îlot de caméra circulaire est directement issu de la série 11 Pro, bien que la bande décorative soit manquante.

La série Narzo 60 aura des téléphones avec jusqu’à 12 Go de RAM physique plus jusqu’à 12 Go de RAM virtuelle supplémentaire et jusqu’à 1 To de stockage. Vraisemblablement, ces valeurs ne seront disponibles que sur le Narzo 60 Pro.

Le Realme Narzo 60 à la vanille optera pour un écran plat (avec des bords biseautés sur le verre). De plus, sur la base de l’étiquette, il aura un appareil photo 64MP à l’arrière plutôt que l’unité 100MP trouvée sur son frère Pro. C’est une différence clé avec les Realme 11 Pro et 11 Pro +, qui ont respectivement des caméras 100MP et 200MP.











Faits saillants du Realme Narzo 60

La société lancera les nouveaux téléphones Narzo le 6 juillet (jeudi) avec l’aide d’Amazon India. De plus, le Realme Buds Wireless 3 fera également partie du lancement et la société a révélé quelques spécifications clés – 30dB ANC, 360° Spatial Audio et pilotes dynamiques de 13,6 mm.

