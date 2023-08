Le Realme GT5 sera propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2

Le président de Realme China, Xu Qi Chase, a publié sur Weibo qu’il existe désormais plus de 30 modèles de smartphones avec le Snapdragon 8 Gen 2, mais il ne pense pas qu’aucun d’entre eux ait « vraiment touché la limite de performances ».

Cela concerne le Realme GT5, qui a longtemps été entouré de rumeurs selon lesquelles il utiliserait la puce 8 Gen 2. Ces rumeurs ont effectivement été confirmées. Fuite Station de chat numérique est moins vague, il écrit que le téléphone couplera le 8 Gen 2 avec un énorme 24 Go de RAM.

Un seul téléphone en a actuellement autant (Red Magic 8S Pro +), mais d’autres sont en route. Ce sera la RAM LPDDR5X avec le stockage UFS 4.0.







Le patron de Realme taquine que le GT5 sera une centrale électrique Snapdragon 8 Gen 2

Le Realme GT5 devrait avoir deux versions, similaires au récent GT Neo 5. Cela signifie une avec une batterie de 4 600 mAh et une charge rapide de 240 W et une version plus restreinte avec une capacité de 5 000 mAh et une charge « seulement » de 150 W.

Le nom « GT5 » a été officiellement confirmé il y a longtemps et nous avons entendu parler d’un GT5 Pro avec une caméra à zoom périscope (avec un capteur 64MP OV64B). Ceci s’ajoute à un capteur principal de 50MP (capteur 1 / 1,4 « de la série IMX9) et à un ultra large de 8MP. L’écran est censé être un panneau AMOLED 1,5K de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz (similaire au GT3).

Ce sont toutes des informations non officielles, bien sûr, les teasers officiels de Realme devraient commencer à vérifier ces détails à mesure que nous nous rapprochons du lancement de GT5 plus tard ce mois-ci.

Source 1 | Source 2 (en chinois) | Via