Le Realme GT 5G sera lancé avec la Realme UI 2.0 basée sur Android 11 prête à l’emploi

Le Realme GT sera dévoilé jeudi et sera lancé avec Realme UI 2.0 basé sur Android 11. La dernière version du logiciel Realme a été annoncée en septembre avec le mode sombre, des fonctionnalités de confidentialité améliorées, des améliorations de productivité et plus encore. Certains des anciens modèles de la société sont en cours de mise à jour vers la version 2.0, voici la feuille de route.





La Realme GT sera lancée avec la Realme UI 2.0 basée sur Android 11 prête à l’emploi

Realme UI 2.0 convient aussi bien aux anciens qu’aux nouveaux appareils. Selon les propres tests de l’entreprise, il améliore l’utilisation des ressources de 45%, accélère les temps de réponse de 32% et améliore la stabilité de 17%.











Realme GT: prix inférieur à 3 000 CNY • Chipset S888 • Super AMOLED 120 Hz • Dos en cuir végétalien en option

Ce logiciel fonctionnera sur le chipset Snapdragon 888 de Realme GT avec une RAM LPDDR5 rapide et un stockage UFS 3.1, une interface de rendu et des applications à 120 Hz sur l’écran AMOLED fabriqué par Samsung. La GT démarrera à moins de 3000 CNY (465 $ / 385 €) et sera le «produit phare de la performance» dans le cadre de la double stratégie phare de Realme.

