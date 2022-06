Le Realme C30 d’entrée de gamme est officiel avec une grosse batterie de 5 000 mAh

Realme a présenté un autre smartphone d’entrée de gamme, trois mois après l’arrivée du C31. Le Realme C30 apporte une batterie de 5 000 mAh et un grand écran de 6,5 pouces.

Le C30 est alimenté par un chipset Unisoc T612. Il est construit sur le processus 12 nm et dispose d’un processeur octa-core avec deux unités principales Cortex-A75 à 1,8 GHz. À l’avant, nous avons un écran LCD avec une résolution HD+ et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 5MP.

Il n’y a qu’un seul appareil photo 8MP à l’arrière, couplé à un seul flash LED.

Le téléphone est livré avec 2/3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, mais il existe un emplacement microSD dédié pour jusqu’à 1 To d’espace supplémentaire pour les photos, la musique et d’autres données. Le plateau peut également accueillir deux cartes nano SIM.

Le téléphone dispose d'une interface utilisateur dédiée appelée Realme Go Edition et est basée sur son homonyme Android 11. Il est livré avec des applications plus légères qui nécessitent moins d'énergie pour fonctionner sans effort avec seulement 2 Go de RAM.









Realme C30

Le Realme C30 ne mesure que 8,5 mm d’épaisseur et présente un motif rayé à l’arrière. Il a des côtés plats mais sur le dessous, il y a une mauvaise surprise – un port micro USB qui permet une charge à 10W. Au moins, il y a une prise audio 3,5 mm juste à côté du micro et du port.

Les options de couleur sont le vert bambou ou le bleu lac. Les prix sont de 7 499 INR (100 $/90 €) ou 8 299 INR (105 $/100 €), selon le choix de RAM, et les ventes débuteront le 27 juin sur Realme.com, Flipkart et les magasins hors ligne.

