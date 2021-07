Le Realme C21Y ultra-bon marché avec le chipset Unisoc T610 est en vente

Le Realme C21Y est sur le site Web de la société vietnamienne au Vietnam depuis quelques semaines et le téléphone est enfin disponible à la vente. C’est un téléphone ultra-abordable avec un chipset Unisoc Tiger T610, trois caméras à l’arrière et une grosse batterie de 5 000 mAh.





Spécifications clés du Realme C21Y

Le chipset apporte un processeur octa-core avec deux unités Cortex-A75 fonctionnant à 1,8 GHz. Le Realme C21Y dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage et peut prendre jusqu’à 256 Go de plus grâce à un slot micro SD dédié.

L’avant du téléphone contient un écran LCD HD+ de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 5MP f/2.2.

Au dos, vous obtenez un appareil photo principal de 13 MP ainsi que deux tireurs auxiliaires de 2 MP. Ceux-ci sont positionnés sur un îlot carré à côté du flash LED. Le panneau arrière a également le lecteur d’empreintes digitales.







Realme C21Y

Le téléphone est uniquement LTE et dispose de deux emplacements nano-SIM. Realme livre le C21Y avec Realme UI 1.0 au-dessus d’Android 10, avec des options de connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b/g/n. Il y a aussi un port micro-USB en bas, ainsi qu’une prise audio 3,5 mm.

Realme C21Y est maintenant disponible pour 3 490 000 VND, soit environ 150 $. Vendu en bleu et noir, il est déjà disponible chez les principaux détaillants en ligne et sur le site Realme Vietnam.

La source (en vietnamien)