Le Realme 11 Pro introduit avec un écran incurvé, un appareil photo 100MP, des balises Realme 11 le long

Aujourd’hui, Realme a présenté la série 11 avec trois modèles – ici, nous nous concentrerons sur la vanille et le Pro, le Pro+ sera couvert dans un article séparé. Ces mid-rangers ont des designs audacieux et distinctifs et ne sont actuellement séparés que par 100 CNY (qui devraient passer à 200 CNY après la fin de la précommande).

Realme 11 Pro

Le Realme 11 Pro commence à 1 700 CNY (245 $/225 €/20 000 ₹) pour l’unité de base 8/256 Go (encore une fois, cela devrait passer à 1 800 CNY après les précommandes). Il existe également des options 12/256 Go pour 2 000 CNY et 12/512 Go pour 2 200 CNY. Vous pouvez réserver une unité dès aujourd’hui (le paiement est attendu avant le 10 mai), les expéditions débuteront le 15 mai.

La caractéristique la plus distinctive du téléphone est son dos. Le grand îlot circulaire pour appareil photo ne contient pas grand-chose en termes de contenu, mais avec sa taille et son anneau décoratif, il attire certainement l’attention.

Et ce n’est même pas la meilleure partie, la bande qui descend au milieu ainsi que les coutures décoratives sur le cuir végétalien donnent l’impression qu’il s’agit d’un téléphone de jeu haut de gamme ou d’un téléphone avec appareil photo en édition spéciale plutôt que du mid-ranger abordable qu’il est.

A noter que le Starry Night Black opte pour un look plus sobre. Il est également plus fin (8,2 mm contre 8,7 mm) et plus léger (185 g contre 191 g). Quel que soit le coloris que vous choisissez, sachez qu’ils ont été créés par l’ancien créateur d’imprimés Gucci Matteo Menotto.











Realme 11 Pro dans Realme 11 Pro dans City of the Rising Sun, City of Green Fields et Starry Night Black

Le seul module à noter sur l’îlot de caméra important est l’appareil photo principal de 100 MP avec une ouverture f/1,75, un objectif de 26 mm et un OIS. Il peut enregistrer des vidéos 4K à 30 ips et est rejoint par une caméra macro 2MP. À l’avant, il y a un appareil photo 16MP (82,3°, f/2,45, 1080p @ 30fps).

L’avant fait également de son mieux pour avoir l’air plus haut de gamme avec un panneau OLED incurvé de 6,7 pouces. Il a une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​​​Hz (qui peut momentanément augmenter à 1 260 Hz). Il s’agit d’un panneau 10 bits avec prise en charge HDR10+ et couverture à 100 % de DCI-P3. Le panneau peut atteindre 950 nits de luminosité et utilise un PWM haute fréquence pour la gradation (2 160 Hz).

Le Realme 11 Pro est alimenté par le Dimensity 7050, une partie de 6 nm qui est un rafraîchissement du Dimensity 1080. Bien qu’il ne s’agisse pas de la puce la plus rapide de cette gamme de prix, il dispose de beaucoup de mémoire pour travailler – jusqu’à 12 Go de RAM ( plus jusqu’à 8 Go virtuels) et jusqu’à 512 Go de stockage. Le téléphone fonctionne sous Android 13 avec Realme UI 4.0 prêt à l’emploi.

Une batterie de 5 000 mAh fournit l’alimentation. Il prend en charge la charge filaire uniquement de 67 W, ce qui signifie qu’il peut atteindre 50 % en 18 minutes. Le téléphone est équipé de deux lances super linéaires et est certifié Hi-Res Audio (vous devez cependant utiliser le port USB-C pour l’audio filaire).

Realme 11

Le Realme 11 est plus petit et pas aussi performant que le Pro, mais il n’est que légèrement moins cher que le Pro. La configuration de base 8/256 Go est au prix de 1 600 CNY (230 $/210 €/19 000 ₹) et il existe une option 12/256 Go pour 1 800 CNY. Vous pouvez réserver une unité aujourd’hui, les ventes commencent le 1er juin.

Le design comporte toujours le grand îlot pour appareil photo avec un cercle décoratif et l’option Summer Orange comprend du cuir végétalien. Le Star Trail Black laisse tomber le cuir et opte pour une texture brossée à la place.









Realme 11 en orange d’été et noir Star Trail

Le téléphone vanille a un AMOLED de 6,43 pouces – il est plat, bien que le verre au-dessus ait des bords fortement biseautés. Il a une résolution FHD +, mais fonctionne à seulement 90 Hz de rafraîchissement et à des taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz (ce dernier peut être augmenté à 1 000 Hz). C’est aussi un panneau 8 bits avec une luminosité maximale de 1 000 nits.

Le Realme 11 est alimenté par le Dimensity 6020, qui est techniquement assez nouveau, mais il s’agit en réalité d’un Dimensity 810 renommé (une puce plus ancienne de 7 nm). Cela dit, Realme était assez généreux avec la RAM avec des options de 8 Go et 12 Go et vous pouvez obtenir 128 Go ou 256 Go de stockage (UFS 2.2). Contrairement à son frère, ce modèle dispose également d’un emplacement microSD, il est donc facile d’ajouter plus de stockage. Prêt à l’emploi, vous obtenez Android 13 avec Realme UI 4.0.

La taille de l’îlot de caméra n’est pas moins impressionnante que sur le Pro, la caméra à l’intérieur descend d’un cran. Il dispose d’un capteur 64MP (OV64B40) avec une ouverture f/1.79 et une distance focale de 25 mm. Surtout, il n’y a pas d’OIS. De plus, l’enregistrement vidéo est plafonné à 1080p @ 30fps. Cet appareil photo est rejoint par un capteur de profondeur 2MP, à l’avant la caméra selfie a un capteur 8MP.

La batterie maintient la capacité de 5 000 mAh, malgré les petites dimensions du téléphone. La puissance de charge est réduite de moitié à 33 W, donc une charge de 0 à 50 % prend 29 minutes. Notez que le téléphone vanille dispose d’une prise casque 3,5 mm.