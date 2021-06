Le réalisateur Sameer Vidwans sur le casting de Kartik Aaryan dans ‘Satyanarayan Ki Katha’

Mercredi, l’acteur Kartik Aaryan a annoncé que son prochain film intitulé « Satyanarayan Ki Katha » sera réalisé par le réalisateur national primé Sameer Vidwans sous Namah Pictures et la bannière de Sajid Nadiadwala, Nadiadwala Grandson Entertainment.

Kartik a partagé un court clip sur son compte Instagram pour faire l’annonce et a écrit dans la légende : « Une histoire qui me tient à cœur #SatyanarayanKiKatha. Un film spécial avec des gens spéciaux. #SajidNadiadwala @sameervidwans @shareenmantri @arora.kishor @wardakhannadiadwala @karandontsharma @nadiadwalagrandson @namahpictures #SNKK. »

Pour les non avertis, le film marque les débuts de réalisateur à Bollywood de Vidwans. Il a réalisé des films en marathi comme ‘Double Seat’, ‘Time Please’, ‘Mala Kahich Problem Naahi’ et ‘Anandi Gopal’.

Maintenant, parlant de la corde dans l’acteur de » Sonu Ki Titu Ki Sweety « , le réalisateur Sameer Vidwans a déclaré à SpotboyE dans une interview qu’il voulait seulement que Kartik joue le rôle principal dans son film.

« Satyanarayan Ki Katha est à nouveau une histoire d’amour émouvante unique. Elle fera ressortir une facette du talent de Kartik Aaryan que le public n’a pas encore vue. Kartik est un acteur extrêmement talentueux. Je ne voulais que lui pour ce rôle », a déclaré Vidwans. .

Parlant de son projet pan-indien « Satyanarayan Ki Katha » et de sa collaboration avec Kartik et Sajid Nadidawala, Sameer a déclaré à SpotboyE : « Je suis nerveux et anxieux. Je suis également curieux de savoir où le voyage me mènera. J’ai travaillé sur le scénario de Satyanarayan Ki Katha avec mon écrivain Karan Sharma pendant presque deux ans. Quand j’ai raconté le scénario à Kartik Aaryan, il était très excité. Ensuite, je l’ai raconté à Sajid Nadidawala. Lui aussi a adoré. C’est très encourageant de voir des noms commerciaux aussi énormes être si passionné par un autre genre d’histoire d’amour. »

Dans l’interview, Sameer a également révélé que « Satyanarayan Ki Katha » était une histoire d’amour et qu’ils envisageaient toujours de choisir le rôle principal féminin et d’envisager différents noms. « Le rôle principal féminin est également très important. Nous examinons différents noms », a déclaré Sameer.

Plus tôt, dans un communiqué, Kartik a déclaré: « Je voulais travailler avec Sajid monsieur depuis un certain temps maintenant, je n’aurais pas pu demander une meilleure collaboration. Je suis extrêmement heureux de faire partie de Sajid Sir, Shareen et La vision de Kishor. ‘Satyanarayan Ki Katha’ est une saga d’amour musicale qui rassemble une centrale de personnes qui sont des noms nationaux primés. C’est aussi une première pour moi avec Sameer Vidwans monsieur qui a un sens astucieux de rendre les sujets sensibles très divertissants. «

Quant au tournage du projet, le film devrait sortir sur les parquets en novembre-décembre.