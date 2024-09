Le réalisateur Ron Howard rate le coche avec un drame de survie inégal

Si Eden si c’était un livre et non un film, ce serait l’un de ces énormes ouvrages historiques que votre père met en tête de sa liste de Noël.

En tant que film, l’histoire vraie reste essentiellement une histoire de père classique, peut-être même celle du réalisateur Ron Howard.

« Empire romain. » Howard aime les histoires vraies et Edendont la première a eu lieu samedi au Festival international du film de Toronto, est une entrée particulièrement audacieuse dans sa filmographie.

Le docteur Friedrich Ritter (Jude Law) et sa partenaire Dora (Vanessa Kirby) mènent une vie utopique et isolée sur l’île inhabitée de Floreana, dans les îles Galapagos. La mission de Ritter est de fuir le monde et d’écrire son œuvre philosophique, qui, espère-t-il, changera la société en profondeur. Mais lorsque des comptes rendus publiés de ses lettres le rendent célèbre en Europe, lui et Dora voient leur solitude perturbée. Tout d’abord, les Wittmer arrivent : Heinz (Daniel Brühl), Margaret (Sydney Sweeney) et leur fils tuberculeux Harry (Jonathan Tittel).

Mais malgré les tentatives de Ritter pour les effrayer en les installant dans une zone inhospitalière, les Wittmers construisent une vie qui défie les probabilités. C’est-à-dire jusqu’à ce que la baronne Eloise et une pléthore d’autres noms (Ana de Armas) et ses amants débarquent sur l’île avec un projet farfelu de construction d’un hôtel de luxe. De là, cet Eden de misère, un lieu de vie rude mais honnête, se transforme en un Le Seigneur des Mouches-un carnaval de manipulation, de compétition et de violence.

Howard, qui travaille à partir d’un scénario de Noah Pink, a beaucoup de pain sur la planche, notamment les sautes d’humeur de l’histoire entre les éclats de rire, parfois utilisés pour faire rire, et la tension extrême. Inévitablement, avec un tel acte, quelques assiettes sont vouées à se briser.

Ron Howard réalise « Eden ».

Jasin Boland/Avec l’aimable autorisation du TIFF



Law se donne à fond (littéralement) pour créer le mégalomane narcissique qu’est Ritter, un homme qui déifie Nietzsche. L’acteur britannique continue sa série de choix de personnages extrêmes tout en utilisant toujours ses charmes et son arrogance d’homme principal comme les armes les plus féroces de l’arsenal de Ritter. Kirby lui fait face dans le rôle de Dora, une femme de plus en plus irritée par une dynamique où elle fait tout le ménage pendant que son homme poursuit son art. Elle donne à Dora un comportement sauvage et affamé, créant le portrait d’une femme qui attend désespérément un miracle pour lui faire oublier sa douleur (Dora est atteinte de sclérose en plaques, apprend-on). Cependant, malgré une forte performance de Kirby dans le premier acte du film, elle est gravement sous-utilisée. Ses subtilités sont obligées de jouer un rôle secondaire par rapport à la (agréable) mastication de décors de Law.

Brühl, que Howard a rendu célèbre auprès du public américain en 2013 Se précipiterest le membre le plus stable et le plus concentré du casting. Son Heinz poursuit noblement une vie meilleure, même s’il doit repousser les fantômes de son époque de fantassin de la Première Guerre mondiale qui se cachent juste derrière ses yeux.

Sweeney joue contre son habitude, en tant qu’épouse douce et démodée qui lutte pour trouver sa voix. Il y a des scènes où elle laisse entrevoir des possibilités de quelque chose de plus grand, notamment lorsqu’elle accouche tout en repoussant une meute de chiens sauvages. Mais elle n’a pas encore donné une performance complète qui puisse me convaincre qu’elle peut être une grande actrice. Le poids émotionnel et la catharsis du film reposent sur ses épaules frêles, et cela menace de la consumer.

Dans l’ensemble, sa performance nuit à la qualité du film. Son accent allemand n’est pas à la hauteur (j’ai entendu mieux dans les productions de lycée de Cabaret). Plus gênant encore, c’est un fait regrettable que Sweeney ne soit pas adaptée à un film d’époque. Elle a l’énergie d’une femme moderne, et il est impossible de croire qu’il s’agit d’un être humain qui existait avant Internet. C’est un facteur tellement distinctif de son être que chaque fois que la caméra est sur elle, elle vous fait sortir du monde et de son récit.

De Armas joue également un rôle important dans le rôle de la baronne égocentrique et dangereusement sûre d’elle. Elle rôde dans chaque scène, essayant d’utiliser sa fausse grandeur et sa sexualité débordante pour arriver à ses fins. Mais nous pouvons dire en un instant qu’elle est une charlatan, et tout le monde le peut aussi sur Floreana. Comme son travail dans Blond, De Armas remplace l’étude du personnage par une sexualité explicite, espérant que la bravade puisse masquer ses défauts. C’est exagéré, et on ne sait pas si la baronne est simplement mauvaise en séduction ou si c’est un défaut de la performance.

Eden est un choix étrange pour Howard en tant que réalisateur. Il a les références historiques de ses films de la dernière décennie, avec sa quête d’histoires plus étranges que la fiction (Au cœur de la mer, treize vies, etc.). Mais c’est plus méchant et beaucoup plus brutal que ce qu’il fait habituellement. Le film est magnifiquement réalisé, en particulier dans la façon dont il capture la beauté austère d’une nature en grande partie épargnée par l’homme. Mais il manque un peu de cet esprit positif et positif qui a souvent permis à l’œuvre de Howard de se démarquer des auteurs plus pessimistes.

L’histoire derrière Eden est scintillant. Je regarderais un documentaire sur le sujet en ce moment même. Et en tant qu’œuvre de fiction historique narrative, il a le potentiel de servir de matière à un grand thriller. Ici, le résultat final est plutôt un mélange erratique de drame de survie, d’étrangeté historique et d’intrigues domestiques mesquines qui se résume à un bourbier de moments marquants entraînés par les faiblesses du film dans son ensemble. Note : C+