Le réalisateur Priyadarshan ne « blâme » pas Ayushmann Khurrana, Kartik Aaryan et Sidharth Malhotra pour avoir refusé « Hungama 2 »

Le réalisateur Priyadarshan est prêt pour la sortie de son film ‘Hungama 2’. Il a déjà expliqué comment des acteurs tels que Ayushmann Khurrana, Kartik Aaryan et Sidharth Malhotra ont rejeté « Hungama 2 », qui est la suite de sa comédie à succès « Hungama » de 2003, avec Akshaye Khanna, Paresh Rawal, Aftab Shivdasani et Rimi Sen.

Dans une récente interview, Priyadarshan a déclaré qu’il ne « blâme » pas ces acteurs de ne pas vouloir travailler avec lui. Il a également déclaré qu’il n’était pas confronté à ce problème dans l’industrie cinématographique du Sud car « ils en savent plus » sur lui.

Lors d’une interaction avec The Quint, Priyadarshan a déclaré : « Je ne l’affronte pas dans le sud, car ils en savent plus sur moi. Mais ici, je ne leur reproche pas de refuser, car si un acteur n’a pas confiance en un réalisateur, il ne devrait pas faire le film. Parce qu’alors il n’y aura pas d’interaction confortable. Peut-être que ces garçons sont plus à l’aise de travailler avec la nouvelle école ; J’appartiens à la vieille école.

Le réalisateur a cependant noté qu’il avait récemment remporté un National Film Award, il doit donc toujours être bon dans son travail. « Tu vois, c’est une question de, bien sûr, ils pensent que nous ne mettons pas à jour. Mais je continue de tout mettre à jour… Donc si vous me demandez, le film Marakkar : Lion of the Arabian Sea, qui a remporté le meilleur long métrage de cette année, donc si je peux gagner le prix national du meilleur film de cette année, je suis toujours bon », a-t-il déclaré.

Dans une précédente interview avec une agence de presse de premier plan, Priyadarshan avait expliqué comment Ayushmann et Kartik avaient refusé de travailler dans « Hungama 2 ». Il a déclaré: «Je ne suis pas allé directement à leur rencontre, mais mon concept a été raconté à de nombreux acteurs comme Ayushmann Khurrana, Kartik Aaryan et Sidharth Malhotra. Ils ont tous refusé de faire le film. Maintenant, je travaille avec Meezaan. Ils ont tous refusé parce qu’ils pensaient peut-être que je suis un réalisateur dépassé, parce que j’ai été absent de l’industrie cinématographique hindi pendant cinq ans.

Prévu pour une sortie OTT, « Hungama 2 » sera présenté en première sur Disney + Hotstar le 23 juillet. Le film marque le retour de l’acteur Shilpa Shetty dans les films après une décennie. Le film met également en vedette Meezaan Jaffrey, Paresh Rawal et Pranitha Subhash. Il présente également les rois de la scène comique indienne – Johny Lever, Rajpal Yadav et Ashutosh Rana.