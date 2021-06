Le réalisateur primé national Buddhadeb Dasgupta décède à 77 ans, WB CM Mamata Banerjee présente ses condoléances

Le célèbre cinéaste bengali Buddhadeb Dasgupta est décédé jeudi matin à l’âge de 77 ans. Il souffrait d’une maladie rénale et subissait une dialyse régulière dans sa résidence de Kolkata.

Après l’annonce de sa mort, le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, s’est rendu sur Twiiter pour consoler sa disparition. Qualifiant sa mort de « grande perte » pour l’industrie cinématographique bengali, Banerjee a écrit : « Attristé par le décès de l’éminent cinéaste Buddhadeb Dasgupta. À travers ses œuvres, il a insufflé du lyrisme dans le langage du cinéma. Sa mort est une grande perte pour la fraternité du cinéma. Condoléances à sa famille, ses collègues et ses admirateurs. »

Buddhadeb Dasgupta, avec Goutam Ghose et Aparna Sen, a été le porte-drapeau du mouvement cinématographique parallèle au Bengale pendant une grande partie des années 1980 et 1990. Un film avec l’auteur a assuré un prix national convoité pour les acteurs grand public. Ses films précédents comme « Dooratwa » (1978), « Grihajuddha » (1982) et « Andhi Gali » (1984) se sont concentrés sur le mouvement naxalite au Bengale et sur la façon dont il a façonné la conscience collective des Bengalis.

En deuil de la mort de son ami, le cinéaste Goutam Ghosh s’est adressé à une agence de presse et a déclaré : « Bouddha da faisait des films, écrivait des articles et était actif malgré une santé défaillante. Il avait réalisé Tope et Urojahaz même lorsqu’il n’allait pas bien. perte pour nous tous. »

Le célèbre réalisateur avait remporté le Prix national du film du meilleur long métrage à cinq reprises au cours de sa carrière, notamment « Bagh Bahadur » (1989), « Charachar » (1993), « Lal Darja » (1997), « Mondo Meyer Upakhyan » (2002) et ‘Kaalpurush’ (2008), tandis que ses films Dooratwa (1978) et Tahader Katha (1993) ont remporté le National Film Award du meilleur long métrage en bengali. Il a également reçu le prix du meilleur réalisateur pour ses films Uttara (2000) et Swapner Din (2005).