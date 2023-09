Le réalisateur le mieux payé d’Inde vient de recevoir 55 millions de roupies à titre d’avance pour un film sans scénario ; ce n’est pas Rajamouli, Atlee, Hirani

Ce réalisateur vient de recevoir une avance de Rs 55 crore pour la suite de son récent succès, même s’il n’y a pas de scénario en place.

Avec la montée en puissance de réalisateurs superstars comme SS Rajamouli, Rohit Shetty et Rajkumar Hirani, il n’est pas rare que les cinéastes commandent désormais une somme considérable pour leurs services, rivalisant parfois même avec les héros. En fait, un réalisateur du sud a récemment innové en recevant un paiement anticipé de Rs 55 crore pour un film sans scénario. Et en plus, ce n’est pas quelqu’un que l’on devine facilement.

Le réalisateur qui a obtenu une avance de Rs 55 crore

Mardi, l’analyste du commerce cinématographique Manobala Vijayabalan a tweeté que Nelson Dilipkumar, qui a réalisé le récent succès de Rajinikanth, Jailer, avait désormais été engagé par les producteurs du film pour une suite. Selon le tweet, Nelson a déjà reçu Rs 55 crore à titre d’avance pour Jailer 2. « Après le succès historique de #Jailer de la superstar #Rajinikanth, le réalisateur #NelsonDilipkumar a reçu une somme énorme de ₹55 cr à titre d’avance pour #Jailer2, » lire le tweet. Si ce chiffre est vrai, les honoraires finaux de Jailer 2 feront de Nelson le réalisateur le mieux payé d’Inde, dépassant SS Rajamouli, Rohit Shetty et Siddharth Anand.

Ce qui rend ce développement insensé, c’est que le film est encore loin d’être tourné, car Rajinikanth a deux films en préparation pour le moment. « #Thalaivar170 avec #TJGnanavel, #Thalaivar171 avec #LokeshKanagaraj. Après l’achèvement des films ci-dessus, Jailer 2 de Nelson Dilipkumar débutera sous la bannière Sun Pictures. Anirudh composera probablement la musique de cette suite », lit-on plus loin dans le tweet.

Collection au box-office du geôlier

Jailer, sorti en août, mettait en vedette Rajinikanth, avec Vinayakan, Ramya Krishnan et Sunil avec Jackie Shroff, Shiva Rajkumar, Mohanlal et Tamannaah Bhatia dans des apparitions spéciales. Le film est le deuxième film tamoul le plus rentable de tous les temps, avec plus de Rs 600 crore dans le monde. Seul 2.0 de Shankar, un film pan-indien à part entière, le devance. Jailer a été le retour de Rajinikanth au box-office après quelques succès tièdes.

Les prouesses et les films de Nelson Dilipkumar

Nelson Dilipkumar a commencé son parcours en tant que réalisateur avec la sortie 2018 Kolamaavu Kokila avec Nayanthara. Le film a été un succès modéré, gagnant Rs 20 crore avec un petit budget. En 2021, Nelson a réalisé Doctor avec Sivakarthikeyan et a donné son premier film à Rs 100 crore. Cela l’a amené à signer pour Vijay-starrer Beast. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, il a rapporté plus de Rs 200 crore au box-office. Jailer est le quatrième film de Nelson.