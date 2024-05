Le réalisateur iranien Mohammad Rasoulof risque Cannes après avoir échappé à son arrestation

Critique fervent du régime iranien, Rasoulof était au Festival de Cannes pour présenter « Les graines de la figue sacrée », un thriller sur la famille d’un fonctionnaire à Téhéran qui sombre dans un terrifiant réseau de méfiance et de paranoïa, à l’image de la circonstances créées par la dictature oppressive du pays. C’est un film que Rasoulof a dû terminer en secret alors qu’il était en fuite après avoir été condamné à huit ans de prison, plus la flagellation et la confiscation de ses biens, par le tribunal révolutionnaire iranien pour violations de la « sécurité ». La peine, a écrit l’avocat de Rasoulof, concernait essentiellement « la signature de déclarations et la réalisation de films et de documentaires ».