Dans le nouveau documentaire sportif Glace noirles téléspectateurs apprennent qu’en 1906, le joueur de hockey Eddie Martin est devenu le premier à utiliser une technique connue sous le nom de slapshot – un mouvement arrière du bâton connu pour sa puissance lorsqu’il entre en contact avec la rondelle.

Mais Martin, un homme noir qui a joué pour l’Eureka d’Halifax dans ce qui était alors connu sous le nom de Ligue de hockey de couleur des Maritimes, est resté largement méconnu pour sa méthode novatrice.

C’est l’un des nombreux moments vitaux de l’histoire du sport marqués par le racisme anti-noir exploré dans le doc, réalisé par Hubert Davis, qui a été présenté en première au Festival international du film de Toronto et sera projeté au Festival international du film de Vancouver plus tard ce mois-ci.

En utilisant des images d’archives de la ligue des Maritimes ainsi que des entrevues en personne avec des joueurs de hockey noirs passés et présents, Glace noir remet en question l’idée que le hockey est un sport canadien accueillant pour tous.

Basé sur le livre Black Ice : L’histoire perdue de la Ligue de hockey de couleur des Maritimes, 1895-1925 de George et Darril Fosty, le documentaire plonge dans les annales de l’histoire du hockey.

L’adaptation du livre a été révélatrice pour Davis, qui dit qu’il n’était pas au courant de l’existence de la ligue de hockey entièrement noire. Il a été créé par un groupe de baptistes noirs et d’intellectuels pour donner aux joueurs noirs qui s’intéressaient au sport une chance de jouer, car ils n’étaient pas autorisés à rejoindre la LNH jusqu’à ce que Willie O’Ree franchisse la barrière des couleurs le 18 janvier. 1958.

« Ma première réaction a été que je n’y croyais pas. Je n’avais même jamais su que nous avions une ligue de hockey colorée », a déclaré Davis lors d’une entrevue à son bureau de Toronto. “J’ai grandi au Canada, mais je n’ai jamais pensé que ces histoires impliquant des joueurs noirs étaient particulièrement canadiennes.”

Davis, qui dirigeait auparavant Bois franc et a été nominé pour un Oscar pour le court métrage en 2005, voulait mettre en lumière la ligue, sa contribution au hockey et le racisme systémique au sein du sport.

“En y allant, je me suis demandé pourquoi ces histoires étaient ignorées et comment cela se rapporte aux problèmes qui restent présents dans le sport”, a déclaré Davis à propos de Glace noir, qui a été coproduit par le grand basketteur LeBron James, la star du hip-hop Drake et le spécialiste du marketing sportif Maverick Carter. “L’idée de dire que quelque chose n’existe pas peut être vraiment dangereuse, car cela permet aux problèmes de continuer à exister.”

Une histoire concerne le regretté Herb Carnegie, un joueur de hockey né à Toronto qui est décrit comme l’un des joueurs canadiens les plus talentueux des années 1940 et 1950. Il n’a été inscrit au Temple de la renommée du hockey qu’une décennie après sa mort plus tôt cette année.

C’est un autre exemple de la pratique malheureuse du mépris général envers les contributeurs noirs au jeu que Davis ne peut pas séparer des joueurs actuels à qui il a parlé.

“Il était personnellement difficile de faire parler ces gens, mais si quelqu’un s’assoit, cela signifie qu’il a quelque chose à dire”, explique Davis, le fils du défunt athlète, Mel Davis des Harlem Globetrotters.

“Si vous n’avez jamais fait face à quelque chose comme ça, vous saurez que ce n’est pas le moment, mais c’est la douleur qu’ils ressentent quand personne ne vous voit ou ne fait rien quand vous demandez de l’aide.”