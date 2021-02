Le réalisateur dissident Bryan Fogel sur le film de Khashoggi: « Entendre l’enregistrement du meurtre de Jamal en ferait une horreur – je ne voulais pas de ça » | Actualités Ents & Arts

Alors que le président Joe Biden publie un rapport explosif impliquant le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans le meurtre de Jamal Khashoggi, Sky News parle au cinéaste Bryan Fogel de son nouveau documentaire sur le meurtre – The Dissident.

AVERTISSEMENT: cet article contient des détails graphiques et bouleversants sur la mort de Jamal Khashoggi.

Le meurtre d’un journaliste saoudien Jamal Khashoggi était sans aucun doute violent et insensé – mais en réalisant un documentaire sur sa mort, le réalisateur oscarisé Bryan Fogel savait qu’une chose était la clé – cela ne doit pas devenir un film d’horreur.

Khashoggi est entré à l’ambassade saoudienne à Istanbul vers 13 h 14 le 2 octobre 2018. Pic: AP



Lorsque le chroniqueur du Washington Post, âgé de 59 ans, est entré dans l’ambassade saoudienne à Istanbul vers 13 h 14 le 2 octobre 2018 pour récupérer des documents qui lui permettraient de se marier à nouveau, il ne savait pas vraiment ce qui l’attendait à l’intérieur.

Jamal Khashoggi est entré au consulat dans l’espoir de relancer une nouvelle vie – la réalité était très différente. Pic: The Dissident / Briarcliff Entertainment



Malgré sa fiancée, Hatice Cenzig, l’attendant dehors sur le trottoir jusqu’aux petites heures du matin, M. Khashoggi n’est jamais sorti de l’immeuble.

Une équipe de 15 agents du gouvernement saoudien – dont un expert médico-légal spécialisé dans les autopsies – s’est rendue en Turquie quelques jours avant le meurtre et est repartie peu de temps après. Les restes de M. Khashoggi n’ont jamais été retrouvés.

Bizarrement, un sosie, vêtu de ses vêtements, est sorti par la porte arrière plus tard dans l’après-midi, comme le montrent les images de vidéosurveillance. Les vêtements ont ensuite été récupérés par les autorités turques dans une poubelle de toilettes publiques.

Les autorités saoudiennes ont depuis admis que M. Khashoggi avait été tué dans une opération d’extradition «voyous», mais ont nié l’implication du prince héritier Mohammed ben Salmane, dont la politique était souvent critiquée dans les colonnes de l’écrivain.

M. Khashoggi était bien connecté (il était le cousin germain de Dodi Fayed parmi d’autres liens familiaux notables), avec plus de deux millions d’abonnés Twitter, des colonnes dans le Washington Post et des créneaux réguliers sur les chaînes d’information télévisées britanniques et américaines.

Hatice attendait sur le trottoir pendant des heures. Pic: The Dissident / Briarcliff Entertainment



Cette influence a suffi à le qualifier d ‘«ennemi de l’État» par son pays d’origine.

Beaucoup de détails de l’affaire se lisent comme les extraits de l’intrigue d’un roman policier, avec l’histoire fébrilement couverte dans le monde entier, mais malgré les niveaux élevés de drame, le cinéaste Fogel dit à Sky News qu’il voulait se concentrer sur quelque chose de bien plus important.

« J’ai été attiré par cette histoire à cause des problèmes plus importants. Le meurtre de Jamal était d’une nature absolument horrible, mais il met également en lumière ce qui se passe dans cette partie du monde, ce qui se passe à la portée des régimes autoritaires et où l’argent et les intérêts commerciaux sont si puissants que quelqu’un peut s’en tirer avec un crime comme celui-ci. «

Présentant des images jamais vues auparavant, y compris des vidéos de tests médico-légaux à l’intérieur du consulat, il a également eu accès à la transcription de 37 pages des derniers moments de M. Khashoggi – un document jamais publié auparavant dans les médias mondiaux.

Remis par les autorités turques après avoir travaillé en étroite collaboration avec elles pendant un an, il s’est également vu offrir l’accès aux enregistrements audio eux-mêmes – mais a tracé une ligne.

Khashoggi avait critiqué le prince héritier. Pic: The Dissident / Briarcliff Entertainment



Il a déclaré à Sky News: « Entendre Jamal être assassiné ne servirait à rien d’autre que de choquer et de le placer dans un genre de catégorie différent – celui du film d’horreur – ce qui n’est pas ce que je cherchais à faire. Donc, je fait ce choix de ne pas inclure l’audio …

«J’ai senti que le mettre dans le film irait dans un territoire que je ne voulais pas en tant que cinéaste et activiste … Et je ne voulais pas qu’Hatice entende ça. Je ne voulais pas de la famille de Jamal d’entendre cela. Nous savons ce qui s’est passé. «

Bien qu’il soit un journaliste aguerri à part entière – avec l’expérience de la lutte contre la corruption à des niveaux élevés dans son documentaire de 2017 Icarus sur le scandale du dopage russe – il admet également que c’était une décision qui l’aidait à dormir la nuit.

« J’ai choisi de ne pas l’écouter. Nous savons tous qu’il a été assassiné. Nous savons tous que c’était horrible. Nous savons tous qu’il a été coupé en morceaux par une scie à os émoussée. Qu’est-ce que cela allait faire d’autre que de me donner plus de cauchemars et un traumatisme dans ce cas que j’ai déjà vécu? «

Et en vérité, la transcription à elle seule fournit suffisamment de détails graphiques pour se détendre, le document montrant que M. Khashoggi – que l’un des responsables qualifie d ‘ »animal sacrificiel » lorsqu’il entre au consulat – met sept minutes et demie à mourir, avec ses derniers mots, « je ne peux pas respirer ».

Hatice a permis aux documentaristes de filmer pour la première fois à l’intérieur de l’appartement de Khashoggi



Les enregistrements suggèrent que le corps de M. Khashoggi est ensuite démembré par une scie à os et qu’une partie de son corps est brûlée dans un four tandoori dans le jardin.

L’existence de cet enregistrement audio est due à un autre détail qui conviendrait parfaitement à un thriller policier: les autorités turques avaient précédemment mis le consulat sur écoute et enregistraient chaque mot et bruit qui se produisaient dans la salle des médias où M. Khashoggi a été tué.

Bien qu’il se soit plongé dans une affaire de meurtre sombre avec des joueurs très puissants en son cœur, Fogel dit qu’il a le privilège de ne s’être senti menacé à aucun moment de sa création.

«Être américain, espérons-le, m’offre encore une certaine protection. Je ne vis pas au Moyen-Orient … Je n’essaie pas vraiment de passer beaucoup de temps à regarder par-dessus mon épaule quand je m’engage à faire un film comme celui-ci, parce que si c’était le cas, je ne devrais pas créer un contenu comme celui-ci. «

Cependant, Fogel n’est pas à l’abri du bilan émotionnel d’une histoire aussi pénible.

Fogel décrit le tournage avec Hatice comme «déchirant». Pic: The Dissident / Briarcliff Entertainment



Dans le film, on voit l’intérieur de l’appartement acheté par M. Khashoggi pour commencer sa nouvelle vie avec la fiancée Hatice alors qu’elle y entre pour la première fois depuis sa mort.

Les placards et les murs étant toujours recouverts de poudre d’empreintes digitales noire, les caméras la suivent jusqu’à son domicile conjugal. Fogel la décrit comme une expérience «difficile».

« Ce jour-là où j’ai tourné avec elle, comme on nous a permis de rentrer dans ce qui allait être leur maison, elle n’avait pas pu y mettre les pieds au cours des six mois précédents car tout d’abord, ils n’étaient pas mariés. .

« Deuxièmement, elle avait été transformée en scène de crime et elle n’avait pas accès à cet appartement. Je veux dire, c’était déchirant. Ce jour-là que nous avons tourné était à peu près aussi authentique que je pouvais l’être. »

Et Fogel dit que c’est cet accès à quelqu’un de si proche de M. Khashoggi qui a été si important pour le succès du documentaire.

« Si vous êtes capable d’engager un public et de créer un lien émotionnel avec le spectateur, ce lien émotionnel crée une résonance qui à son tour peut créer un impact et un changement. »

Joe Biden s’est engagé à réaligner les relations américaines avec l’Arabie saoudite





Alors que la mort de M. Khashoggi a attiré l’attention du monde entier et généré des pages de couverture et des colonnes dans le monde entier, la réponse des dirigeants mondiaux internationaux a été nettement plus discrète.

Les gouvernements français, britannique et américain ont en grande partie fermé les yeux sur le meurtre, et les recommandations de l’experte indépendante sur les exécutions extrajudiciaires pour l’ONU Agnès Callamard sont restées lettre morte, malgré sa propre enquête trouvant des preuves crédibles de la responsabilité individuelle de hauts responsables saoudiens, y compris celle du prince héritier d’Arabie saoudite.

Maintenant, avec le récent changement de gouvernement américain et La déclassification ultérieure par Joe Biden d’un renseignement américain rapporter le meurtre, beaucoup croient que les nations chefs de file devront désormais réévaluer leurs relations avec le royaume.

Agnes Callamard, experte indépendante sur les exécutions extrajudiciaires pour l’ONU



Mme Callamard espère certainement que ce sera le cas, déclarant à Sky News dans un communiqué: « Le rapport du directeur du renseignement national (DNI) ouvrira la voie à une plus grande responsabilité pour le meurtre de Jamal Khashoggi. position pour prendre la tête de… mettre en place les mécanismes internationaux pour prévenir et punir de tels actes à l’avenir.

« Cela devrait inclure la mise en place d’un instrument international permanent pour les droits de l’homme et les enquêtes pénales sur les allégations de meurtre ciblé, ou d’autres actes de violence contre des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme ou d’autres personnes ciblées en raison de leurs activités ou expressions pacifiques. »

S’exprimant avant la publication du rapport, Fogel était également optimiste: « Le temps nous dira exactement quelles autres actions Biden entreprendra, mais il y a clairement un appétit pour la justice et la responsabilité. »

Cependant, quant à savoir si un scandale similaire pourrait jamais avoir lieu à nouveau, le cinéaste est à juste titre prudent: « Je ne pense pas qu’ils vont encore couper quelqu’un à l’intérieur d’un consulat … Mais, je pense que le livre de jeu autoritaire en le jour et l’âge d’aujourd’hui permettent de plus en plus à des crimes comme ceux-ci de rester impunis.

Mohammed ben Salmane avait auparavant entretenu une relation chaleureuse avec Donald Trump. Pic: AP



«Ainsi, bien qu’il y ait eu une tonne d’attention mondiale sur ce meurtre, la punition de celui-ci est restée complètement insaisissable.

«Je ne pense pas que nous allons voir quelque chose d’aussi effronté, mais je pense que nous allons voir une continuation de violations des droits de l’homme comme celle-ci à moins qu’il n’y ait vraiment un prix à payer. t été. «

Huit hommes ont finalement été reconnus coupables de meurtre, avec cinq condamnés à mort, mais la peine de mort a été commuée en 20 ans de prison après avoir été prétendument pardonnée par la famille de M. Khashoggi.

En 2018, M. Khashoggi a été nommé à titre posthume Personne de l’année du magazine Time.

Sky News a contacté le ministère des Affaires étrangères pour commenter toute réponse du Royaume-Uni à la suite de la publication par les États-Unis du rapport de renseignement déclassifié sur la mort de M. Khashoggi.

The Dissident aura sa première au Royaume-Uni en ligne au Glasgow Film Festival le 6 mars, et sa première irlandaise en ligne au Virgin Media Dublin International Film Festival le 13 mars.