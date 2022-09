Le réalisateur d’Indian 2, Shankar Shanmugham, passe en revue le film de Dhanush et le qualifie de “beau film”

La vedette de Dhanush, Thiruchitrambalam, continue d’étonner le public alors que l’artiste familial réconfortant a rapporté Rs 100 crore dans le monde. Et maintenant, le célèbre cinéaste Shankar Shanmugham, qui a dirigé les plus grands blockbusters comme Anniyan, Enthiran et 2.0, a partagé son opinion sur le film. Le cinéaste travaille actuellement simultanément sur ses prochains films Indian 2 et RC15.

Shankar Shanmugham s’est rendu sur son compte Twitter dans la nuit du jeudi 1er septembre et a écrit : “#Thiruchitrambalam. Un beau film. La beauté est dans les beaux moments qui suivent les douloureux. Le personnage et la superbe performance de @MenenNithya saisissent les cœurs, l’écriture de @MithranRJawaharas bien. #DNA à son meilleur comme d’habitude. J’adore @offBharathiraja @prakashraaj et toute l’équipe”.

En parlant d’Indien 2, c’est la suite du thriller d’action justicier Indien sorti en 1996 qui mettait en vedette Kamal Haasan dans un double rôle et deux actrices de Bollywood Manisha Koirala et Urmila Matondkar. Le film a été doublé en hindi sous le nom d’hindoustani et a remporté trois prix nationaux, dont un pour Kamal lui-même pour le meilleur acteur.

Outre Kamal Haasan, Indian 2 met également en vedette Kajal Aggarwal, Gulshan Grover Siddharth, Rakul Preet Singh, Priya Bhavani Shankar, Bobby Simha, Guru Somasundaram et Samuthirakani dans des rôles clés. Alors que AR Rahman a fourni la musique de la préquelle, Anirudh Ravichander composera la musique de la suite.