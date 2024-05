Le réalisateur d’Immaculate s’adresse aux visuels sombres du film de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney dans « Immaculée ».

Avec l’aimable autorisation de NÉON

Le cinéaste derrière le récent film d’horreur de Sydney Sweeney Immaculé répond aux critiques concernant les scènes du film qui semblent trop sombres lorsqu’elles sont visionnées sur certaines plateformes de streaming.

Michael Mohan s’est adressé à X (anciennement Twitter) lundi après qu’un utilisateur des médias sociaux s’est plaint que les visuels du film Neon étaient « comiquement sombres » et a partagé des captures d’écran montrant qu’il était difficile de voir ce qui se passait pendant la diffusion du film. Dans son réponseMohan a clairement indiqué qu’il comprenait les inquiétudes et qu’il n’avait pas l’intention que le film ait l’air si sombre.

« Je sais, mec, » répondit Mohan. « Cela n’a absolument pas été fait intentionnellement. Nous n’avons aucun contrôle sur les spécifications de compression de chaque plateforme.

Il a poursuivi : « C’est un vrai problème qui me dérange vraiment, et après les avoir tous comparés, iTunes est le plus proche de ce que nous voulions / plus brillant que les autres. »

Voir plus Je sais mec. Cela n’a absolument pas été fait intentionnellement. Nous n’avons aucun contrôle sur les spécifications de compression de chaque plateforme. C’est un vrai problème qui me dérange vraiment, et après les avoir tous comparés, iTunes est le plus proche de ce que nous voulions / plus brillant que les autres. https://t.co/V65sCC3zMt -Michael Mohan (@michaelmohan) 28 mai 2024

Le journaliste hollywoodien a contacté un représentant de Neon qui a refusé de commenter.

Mohan n’est pas le premier cinéaste à répondre aux préoccupations concernant la compression, un processus qui réduit la taille du fichier d’un projet afin qu’il puisse être visionné sur les plateformes de streaming. Lors d’un segment l’année dernière pour Konbini’s Vidéo-ClubChristopher Nolan – un éminent défenseur du tournage de films et du visionnage de titres en salles – a discuté de sa préférence pour les formats DVD et Blu-ray par rapport au streaming.

« Il y a beaucoup moins de compression : nous contrôlons la couleur, la luminosité et toutes ces choses », a déclaré le réalisateur oscarisé. Oppenheimer » disait le réalisateur à propos des DVD et Blu-ray à l’époque. « Le streaming, c’est comme diffuser un film. Nous n’avons pas beaucoup de contrôle sur la façon dont cela se passe.

Néon sorti Immaculé en salles le 22 mars après sa première au festival South by Southwest de cette année, et il était disponible sur les plateformes VOD premium le mois suivant. Avec Sweeney dans le rôle d’une femme qui découvre les horreurs d’un mystérieux couvent italien, Immaculé devrait sortir sur DVD et Blu-ray le 11 juin.