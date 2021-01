Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie James Gunn a peut-être eu un contact avec le surnaturel après avoir visité un ancien asile de fous prétendument hanté.

Le réalisateur de films Marvel, âgé de 54 ans, est allé faire une visite effrayante dans le bâtiment abandonné avec le comédien américain Steve Agee.

Au cours de leur voyage, Steve, 51 ans, s’est cassé avec un appareil photo – en utilisant un appareil vintage avec un film de caméra à l’intérieur.

Le stand a été choqué lorsqu’il a développé les images qu’il a prises et a découvert une image mystérieuse flottant sur l’un des clichés de son ami réalisateur hollywoodien – avec la suggestion que l’image était celle d’un fantôme.







Partageant un cliché sur les réseaux sociaux, Steve a expliqué son aventure avec James et a montré le cliché mystérieux.

L’image montrait James debout à côté d’une porte dans un couloir de l’ancien asile, tandis qu’une ombre en forme de cigare noir était projetée sur son image, volant apparemment vers son visage.

Steve a écrit sur Twitter: «J’ai photographié @JamesGunn dans un asile de fous abandonné et supposément hanté.







«J’ai récupéré le film il y a deux jours. #ghosts #slenderman #theomen #blairwitch #unsolvedmysteries #Fletch. «

Confirmant l’histoire, James a tweeté: «C’est en fait vrai. Très étrange. »

La photo a suscité des théories et de la peur parmi les partisans de James et de Steve.

Un adepte semblait convaincu que l’image rectangulaire représentait une sorte d’esprit fantomatique, tweetant en réponse: «J’avais en fait un ami qui chassait les fantômes pour un passe-temps et il avait une collection de photos avec des orbes et des vidéos de choses semblant bouger d’elles-mêmes. . »

Un autre fan suggère que l’objet était un: « Fantôme d’un joueur de clarinette? »

Alors qu’un autre fan a plaisanté au réalisateur: « Il est clair que les esprits ne sont pas fan de votre travail. »

Mais un fan a été bouleversé par l’image, tweetant: « Arrêtez. Cette merde me terrifie. Je ne vais pas dormir. »







De nombreux fans ont identifié l’emplacement comme étant l’hôpital abandonné de Riverview à Coquitlam, en Colombie-Britannique, au Canada.

Le bâtiment a été utilisé comme lieu de tournage pour des émissions de télévision et des films tels que The X Files, Riverdale et Deadpool 2.

Alors que les reportages de nouvelles locales canadiennes suggèrent que le bâtiment «a acquis une réputation mineure d’être hanté» et qu’il attire les chasseurs de fantômes.