Le réalisateur de Venom 3 dit que Knull n’est pas le principal méchant de The Last Dance, le film n’est que le début pour lui

Venom : The Last Dance amène le méchant de Marvel Comics, Knull, sur grand écran mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit le principal antagoniste de cette trilogie-capper. « Un film ne pourra jamais rendre justice à Knull », a déclaré le réalisateur et co-scénariste Kelly Marcel à IGN par courrier électronique.

Alors que Venom : La dernière danse peut être le dernier volet de la franchise Eddie Brock de Tom Hardy (nous en reparlerons dans un instant), les fans devraient s’attendre à ce que la suite serve également de tremplin pour les futures apparitions de Knull. «Nous avons toujours connu Knull, mais savions que nous devions jeter les bases du personnage de Venom et de sa relation avec Eddie avant de le présenter. Ce n’est que le début pour Knull », a révélé Marcel.

« Nous sommes en territoire spoiler maintenant et nous espérons qu’une partie du plaisir de regarder ce film est de ne pas savoir ce qui va se passer, mais croyez-moi, nous savons très bien à quel point Knull est important pour les fans, alors tout comme nous avons jeté les bases de Venom, nous espérons faire la même chose pour Knull », a-t-elle déclaré. « Le Roi en Noir est bien trop puissant pour être ‘un et c’est fait’. »

« Ce film présente Knull, mais il ne fait qu’effleurer le début de son histoire », a ajouté Marcel. « Les plus grands méchants des films Marvel se développent au fil du temps. Ici, Knull est la menace qui se cache derrière le danger qui teste les limites absolues du partenariat entre Eddie et Venom – mais c’est leur relation qui reste au cœur de cette histoire.

The Last Dance marque la première fois que Marcel passe derrière la caméra, mais elle a écrit et produit les deux films précédents et entretient une amitié de longue date avec le producteur vedette Tom Hardy. Notre séance de questions-réponses complète avec elle suit, dans laquelle le cinéaste met en lumière Le casting incroyable de Rhys Ifans, vétéran de Spider-Man pourquoi Anne Weying de Michelle Williams n’est pas de retour pour la suite, les contributions des co-créateurs de Knull, Donny Cates et Ryan Stegman, et plus encore.

IGN : Quelle est la relation entre Eddie Brock et Venom au moment où nous les voyons ici ? À ce stade, ils sont ensemble depuis longtemps.

KellyMarcel : Eddie et Venom sont des fugitifs dans ce film, loin de San Francisco et de tous ceux qu’ils ont connus. Poursuivis par de multiples adversaires, ils sont désormais les seuls à posséder.

IGN : Les personnages de Chiwetel Ejiofor et Juno Temple semblent faire partie du complexe militaro-scientifique. Compte tenu des événements des deux derniers films Venom, l’existence de symbiotes ne peut pas être une surprise pour eux, alors que pouvez-vous nous dire sur leur agenda dans The Last Dance ?

Marcel : Les symbiotes ne sont pas une surprise pour leurs personnages et le complexe scientifique militaire dans lequel nous les trouvons est en partie la raison pour laquelle Eddie et Venom doivent fuir. Bien que les personnages de Chiwetel et Juno aient des agendas différents, ils doivent, comme Eddie et Venom, travailler ensemble pour le bien commun.

IGN : Anne Weying ne semble pas être dans cette suite. Y a-t-il eu des discussions pour la ramener ou Eddie a-t-il finalement quitté son poste ? (A-t-il accepté que Venom soit en fait l’amour de sa vie ? Ce n’est qu’une blague à moitié ici !)

Marcel : Ne plaisantant pas en réponse, cette histoire est vraiment centrée sur Eddie et Venom et, dirons-nous, sur la « profondeur » de leur relation.

IGN : Que pouvez-vous dire sur le retour de Mulligan, surtout à la lumière de la fin de Let There be Carnage ?

Marcel : Est-ce juste le retour de Mulligan ? Ou revient-il avec un ami ? Les symbiotes ont des capacités assez particulières, comme vous le verrez.

IGN : C’est votre premier long métrage en tant que réalisateur. Bien que vous ayez écrit et produit les deux films Venom précédents, à quel point était-ce un défi, en tant que réalisateur débutant, de réaliser un film aussi fortement dépendant des effets spéciaux ?

Marcel : Ayant travaillé sur les deux premiers films, je connaissais les effets spéciaux et le travail VFX que nécessitent ces films. Nous avons eu la chance d’avoir Chris Corbould à la tête de SFX. Je voulais faire le plus de choses possible à huis clos ; une séquence en particulier a obligé Tom Hardy et l’équipe de cascadeurs à passer deux semaines sous l’eau dans un réservoir de rapides spécialement construit par Chris. Les effets sonores de ce film sont extraordinaires et l’équipe de Chris, associée au talent de notre directeur de la deuxième unité, Brian Smrz, a poussé cela au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer en l’écrivant sur la page.

Notre équipe VFX, dirigée par les brillants John Moffatt et Aharon Bourland, l’a également fait sortir du parc. Comme vous le verrez, il existe une gamme de créatures bien plus grande que celle que nous avons vue dans les deux films précédents et elles ont apporté de la personnalité et du caractère à chacun d’entre eux, ce qui était vraiment essentiel pour moi.

En réponse à la question du défi, c’était un défi, mais nos équipes ont vraiment relevé ce défi main dans la main avec moi et ont veillé à ce que le rêve devienne réalité.

IGN : Carnage est assez largement considéré comme le méchant ultime de Venom. Avec le dernier film gérant cette rivalité, a-t-il été difficile d’avancer dans l’histoire et de trouver un méchant qui pourrait rivaliser avec Carnage ?

Marcel : Carnage était un mauvais symbiote et certainement un rival classique de Venom, mais les bandes dessinées regorgent de méchants. Nous savions que nous voulions intensifier notre jeu face à la menace dans ce film. Nous avons donc sorti l’artillerie lourde pour lancer un défi bien plus important, non seulement à Eddie et Venom, mais à notre monde.

« Le Roi en Noir est bien trop puissant pour être ‘un et c’est fait’. »

IGN : Marvel a vraiment revigoré la mythologie de Venom lorsque Knull et son histoire ont été introduits en 2018. Quand avez-vous pris conscience de Knull en tant que personnage et quand avez-vous commencé à réfléchir à la manière de l’intégrer dans cet univers cinématographique ?

Marcel : Nous avons toujours connu Knull, mais savions que nous devions jeter les bases du personnage de Venom et de sa relation avec Eddie avant de le présenter. Ce n’est que le début pour Knull.

IGN : Knull est-il le principal antagoniste du film ? Ou son rôle dans The Last Dance est-il davantage une allumeuse pour les conflits futurs à venir plutôt que le méchant central ? Si tel est le cas, avez-vous pensé qu’il était un personnage trop important pour être traité comme une menace ponctuelle ?

Marcel : Nous sommes maintenant en territoire spoiler et nous espérons qu’une partie du plaisir de regarder ce film est de ne pas savoir ce qui va se passer, mais croyez-moi, nous savons très bien à quel point Knull est important pour les fans, tout comme nous avons jeté les bases de Venom. , nous espérons faire de même pour Knull. Le Roi en noir est bien trop puissant pour être « un et c’est fait ». Ce film présente Knull, mais il ne fait qu’effleurer le début de son histoire. Les plus grands méchants du cinéma de Marvel se développent au fil du temps. Ici, Knull est la menace qui se cache derrière le danger qui teste les limites absolues du partenariat entre Eddie et Venom – mais c’est leur relation qui reste au cœur de cette histoire.

IGN : Nous savions que The Last Dance serait le dernier film Venom, mais Tom Hardy a également confirmé que ce serait sa dernière sortie en tant que personnage. Sans trop spoiler, était-ce une décision de Sony, ou quelque chose qui résulte de ce qui se passe dans le film ?

Marcel : Dès le début, Tom et moi avons toujours imaginé que cette histoire particulière d’Eddie/Venom serait racontée en trois parties et que l’arc narratif culminerait avec le troisième film pour les raisons que le film révélera.

Knull dans Venom : La Dernière Danse

IGN : S’il s’agit vraiment du dernier film Venom avec Tom, alors pourquoi même créer ici un personnage aussi important que Knull ?

Marcel : Comme les fans le savent, il existe de très nombreuses autres histoires de symbiotes – l’univers est vaste et riche, et un seul film ne pourra jamais rendre justice à Knull. Au-delà de cette trilogie, il y a d’autres histoires à explorer : Dieu vient.

IGN : La bande-annonce a également révélé que Rhys Ifans est dans le film. Étant donné qu’il a déjà joué dans les films Spider-Man précédents dans le rôle du Dr Curt Connors/Le Lézard, pouvez-vous dire s’il joue ici un personnage complètement différent ?

Marcel : Il n’est pas rare que des acteurs incarnent différents personnages de Marvel dans différents films et ce n’est pas différent. Les meilleurs acteurs pour les rôles ont été choisis et Rhys ne fait pas exception, il joue un personnage nouveau et différent dans un rôle vraiment amusant et important et je suis tellement excité de voir la réaction des gens face à sa merveilleuse performance.

IGN : co-créateur de Knull Donny Cates a dit sur X/Twitter qu’il a eu des entretiens avec Sony et qu’il a été autorisé à lire le scénario de The Last Dance. Quel rôle, le cas échéant, lui et son co-créateur Ryan Stegman ont-ils joué dans ce film, et quelle contribution ont-ils apporté au portrait de Knull ? Parce qu’ils ont récemment déclaré sur les réseaux sociaux que ils espèrent être indemnisés pour son inclusion.

Marcel : Les livres Venom de David et Todd jusqu’à Donny et Ryan nous ont toujours donné tellement de trucs sympas. Tom est un grand fan de Donny et Ryan et a parlé à Donny dès Venom 1. Tom et moi avons tous deux pensé que leur création de Knull était un must absolu à explorer. Donny et Ryan entretiennent une relation consultative avec Sony.

