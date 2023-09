Le réalisateur de Vaccine War, Vivek Agnihotri, révèle s’il s’inquiète du sort du film au box-office à cause de Jawan [Exclusive]

La guerre des vaccins bande-annonce publiée récemment et est devenue un sujet de discussion. L’histoire du film a déjà touché le cœur du public. Il parle de la guerre menée par l’Inde contre le virus mortel, le COVID-19, et de la façon dont le département médical a travaillé avec passion pour mettre au point le vaccin. Le réalisateur du film, Vivek Ranjan Agnihotri a déjà donné un film à succès, The Kashmir Files, qui a également récemment remporté le prix national. Au moment de sa sortie, The Kashmir Files a réalisé des chiffres incroyables au box-office et a livré un combat acharné à toutes les grosses sorties de l’époque. Aujourd’hui, le réalisateur est de retour avec une autre histoire réelle, The Vaccine War. Cependant, cette fois, le film a une énorme bataille au box-office devant lui.

Sunny Deol’s Gadar 2 a eu un parcours incroyable au box-office, et il est toujours en salles. Shah Rukh Khan vedette Jawan est sorti le 7 septembre et a créé une tempête au box-office. Le film a déjà franchi la barre des Rs 600 crore avec sa collection mondiale. La fièvre de Jawan ne va pas se terminer si tôt. Ensuite il y a Fucrey 3 aussi et la franchise a de bons adeptes. Il sortira également le 28 septembre avec The Vaccine War.

Vivek Agnihotri sur la guerre des vaccins face à Jawan

Le nouveau film La guerre des vaccins a définitivement une guerre à mener. Mais est-ce que cela dérange le réalisateur Vivek Ranjan Agnihotri ? Parlant de la même chose à BollywoodLife en exclusivité, il a révélé s’il s’inquiétait de la collection au box-office. Il a dit : « Je m’en fiche du box-office. Nous venions avec Salaar mais le film a bougé sinon nous avons dû affronter Salaar. Donc, nous ne nous soucions pas beaucoup des calculs du box-office et nous croyons en notre film, nous croyons dans l’intelligence du public, nous croyons au pouvoir du public et nous faisons des films pour le public. C’est pourquoi j’appelle mes films des films populaires.

Regardez la bande-annonce de The Vaccine War ici :

Vivek Agnihotri révèle si Bollywood est vraiment de retour

Il a en outre parlé de l’incroyable succès des films au box-office. Nous lui avons demandé s’il pensait que les films de Bollywood étaient vraiment de retour ou si l’engouement au box-office se limitait aux films très médiatisés comme Gadar 2, Jawan et d’autres. Vivek Agnihotri a déclaré : « Je ne sais pas. Je n’ai pas beaucoup lu à ce sujet. Je ne sais même pas kis film ne kya affaires kiya hé. Je ne fais pas partie de ceux qui gardent une trace de Bollywood. Je ne suis pas Bollywood. Tout ce que je sais, c’est que je fais des films. »

La guerre des vaccins sort en salles le 28 septembre et met en vedette Pallavi Joshi, Anupam Kher, Nana Patekar et d’autres dans des rôles clés.