Le réalisateur de “Top Gun: Maverick” dit que l’acteur Glen Powell s’est blessé lors d’une scène populaire de football de plage

“Top Gun : Maverick”, l’un des films les plus populaires de 2022, a beaucoup demandé aux acteurs qui composaient le casting. L’une des scènes les plus reconnues du film est la scène emblématique du football de plage, qui rend hommage à la scène populaire de volleyball de plage du film original.

Sur le tapis rouge des Critics Choice Awards, le réalisateur de la suite de “Top Gun”, Joseph Kosinski a parlé à IndieWire sur la célèbre scène du football, qu’il considérait comme l’un des jours de tournage les plus mémorables. Il a partagé que pendant le tournage de cette scène, Glen Powell, qui jouait le lieutenant Jake “Hangman” Seresin dans le film, s’était blessé en raison d’un “110%”.

“Une journée sur laquelle on me pose beaucoup de questions et une journée très mémorable, c’est quand nous avons tourné la scène du football de plage”, a déclaré Kosinski au point de vente. “Les acteurs étaient dans une sorte d’état de stress, ils avaient tous travaillé si dur pour se préparer pour cette scène. Ils étaient sous pression, le poids de la scène originale étant si emblématique. Je me souviens que Glen est sorti 110 pour cent sur le premier jeu et s’est blessé, mais heureusement, il a récupéré rapidement et nous avons pu en obtenir une excellente version.”

Les acteurs et l’équipe du film ont partagé à de nombreuses reprises la préparation de la création de “Top Gun : Maverick”. L’un des producteurs du film, Jerry Bruckheimer, a parlé à Fox News Digital lors de la cérémonie de remise des prix de ce que le casting a enduré et de la manière dont il a grandement contribué au succès de la suite.

“Nos acteurs ont suivi trois mois d’entraînement dans divers jets. D’abord dans un avion à hélices, puis dans un accessoire de voltige, puis dans un jet et enfin dans un F-18, afin qu’ils puissent gérer toutes les forces G que l’avion met, huit ou neuf G à la fois”, a expliqué Bruckheimer.

“Cela a parfaitement fonctionné parce que nos acteurs dans l’avion quand nous l’avons filmé étaient réels et c’est incroyable. Le fait qu’ils aient résisté à ces quantités de G et qu’ils aient donné une excellente performance en plus, cela en a fait un succès mondial.”

“Top Gun: Maverick” est sorti en 2022 et a ramené Cruise en tant que capitaine Pete “Maverick” Mitchell, qu’il a joué dans le film original en 1986. Val Kilmer, qui a joué Adm. Tom “Iceman” Kazansky dans le film original également est apparu dans la suite, avec un nouveau casting d’acteurs comprenant Jennifer Connelly, Miles Teller, Monica Barbaro, Lewis Pullman, Jay Ellis et Powell.