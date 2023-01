Le réalisateur de “Titanic”, James Cameron, déclare qu’une “nouvelle enquête” va “régler” le débat sur la “porte” de Jack et Rose

Depuis 1997, les fans ont eu une chose ou deux à dire en ce qui concerne la porte qui a finalement causé la mort de Jack dans “Titanic”.

Le réalisateur du film, James Cameron, aborde la théorie controversée selon laquelle le personnage de Leonardo DiCaprio, Jack, aurait pu survivre en grimpant sur la porte de Rose au milieu des eaux glaciales.

Dans le prochain documentaire de National Geographic, “Titanic : 25 ans plus tard”, Cameron a déclaré que Jack et Rose (interprétés par Kate Winslet) ne s’accrochaient pas à une porte en premier lieu.

“Une nouvelle enquête que nous venons de mener réglera cette question de fans sur Jack et Rose et un morceau de débris flottant, que tout le monde appelle une porte”, a révélé Cameron lors d’un panel de la Television Critics Association vendredi, selon USA Today.

“Ce n’est, techniquement, pas une porte”, a-t-il expliqué, avant d’ajouter, “c’est un morceau de lambris de la cabine de première classe.”

Le réalisateur a déclaré qu’il donnerait à la théorie des fans très discutée “une enquête médico-légale” dans le prochain documentaire, qui sortira le 5 février.

Le spectacle recréera scientifiquement exactement ce que Jack et Rose ont enduré lorsque le Titanic a coulé dans les eaux froides de l’Atlantique. Les doubles cascadeurs ont été choisis en fonction des similitudes dans les types de corps avec DiCaprio et Winslet.

Selon un teaser du documentaire partagé sur Twitter, les doubles cascadeurs étaient dans une eau à 56 degrés au lieu de 28 degrés, ils ont donc “doublé le temps pour chaque étape” de la récréation, selon Cameron.

“Cela se traduit en fait assez précisément, selon les algorithmes”, a déclaré Cameron à propos du test de la théorie avec cette approche. “Nous n’essayions pas de prouver ou de réfuter quoi que ce soit, nous essayions simplement de dire : ‘Si vous faites cela, est-ce que cela améliore les choses ?'”

Il a ajouté, sans révéler les résultats : “En quatre tests, nous sommes arrivés à des conclusions assez dures et rapides.”

“Titanic” reviendra en salles pour une réédition remasterisée de Cameron à temps pour la Saint-Valentin.

En décembre, Winslet a discuté de la débâcle de la porte et a révélé si elle croyait que Jack aurait pu survivre.

“Je ne sais pas”, a plaisanté Winslet lors de son apparition sur le podcast “Happy Sad Confused”. “C’est la réponse, c’est que je ne sais pas.”

On a montré à Winslet un clip d’une interview que la co-star de “Titanic” que DiCaprio avait faite plus tôt alors qu’il était également sur le podcast où on lui a posé la même question.

“Je n’ai pas de commentaire”, a plaisanté DiCaprio alors que l’actrice Margot Robbie soutenait l’idée que la débâcle de la porte est, en fait, “la plus grande controverse”.

“En fait, je ne crois pas que nous aurions survécu si nous avions tous les deux franchi cette porte”, a déclaré Winslet après avoir réfléchi à la réponse. “Je pense qu’il aurait pu rentrer, mais ça aurait basculé, et ça n’aurait pas été une idée durable.”