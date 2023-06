Le réalisateur de « Titanic », James Cameron, déclare que le sous-marin de Titan était « fondamentalement défectueux » – National

James Cameron, réalisateur du film à succès Titanesquea critiqué l’ingénierie du submersible Titan perdu, qualifiant sa conception de « fondamentalement défectueuse ».

Dans une interview avec ABC News, Cameron – qui conçoit lui-même des submersibles, certains capables de plonger trois fois sous le site du Titanic – a déclaré que le navire d’OceanGate Expedition n’aurait pas dû être construit à partir de fibre de carbone.

Le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, qui était l’un des cinq passagers tués à bord du submersible Titan qui a disparu dimanche, a défendu l’utilisation de la fibre de carbone en 2017, affirmant que le matériau était plus léger, moins cher et plus facile à transporter tout en étant durable sous pression. Traditionnellement, les submersibles sont construits à partir de titane, d’acier ou d’autres matériaux capables de résister à une immense pression sous l’eau.

Cameron, 68 ans, a déclaré au média que les membres de la « petite » communauté de plongeurs en profondeur avaient mis en garde contre les défauts de sécurité dans la conception du Titan depuis que Rush s’est vanté de l’utilisation de fibre de carbone dans la coque.

Il a affirmé que de nombreux ingénieurs et plongeurs en haute mer « très inquiets » avaient écrit des lettres à OceanGate insistant sur le fait que le Titan était trop expérimental pour transporter des passagers humains.





Les 5 à bord du submersible Titan sont morts après une « implosion catastrophique »



Le Titan a été lancé dimanche et a été signalé en retard dans l’après-midi à environ 700 kilomètres au sud de St. John’s, à Terre-Neuve, ce qui a déclenché une recherche exhaustive impliquant des organisations américaines et canadiennes.

Jeudi, les garde-côtes américains ont déclaré que des débris avaient été trouvés sur le lit de l’océan. Les autorités ont déclaré que les cinq personnes à bord du submersible – identifiées comme Hamish Harding, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet et Rush, qui pilotaient le navire – sont décédées lorsque le Titan a implosé.

« Je suis frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire, et pourtant, il a filé à pleine vitesse dans un champ de glace par une nuit sans lune », a déclaré Cameron à ABC News. « Et de nombreuses personnes sont mortes en conséquence et pour une tragédie très similaire où des avertissements ont été ignorés pour avoir lieu sur le même site exact… »

Dans une interview séparée avec la BBC, Cameron a encore dénigré la construction du Titan et a affirmé que la société « couper les coins.”

Il a déclaré qu’OceanGate n’avait pas certifié le submersible car « ils savaient qu’ils ne passeraient pas ».

Cameron, qui a effectué 33 voyages de plongée vers l’épave du Titanic, a déclaré qu’il ne serait pas monté à bord du submersible Titan.

Lorsqu’il a été annoncé dimanche que le Titan avait perdu la communication, Cameron a déclaré qu’il « sentait dans mes os ce qui s’était passé ».

« Pour que l’électronique du sous-marin tombe en panne, que son système de communication tombe en panne et que son transpondeur de suivi tombe en panne simultanément, le sous-marin est parti », a-t-il déclaré à la BBC.





Les experts ont averti que le submersible Titan ne respectait pas les normes de sécurité de l'industrie



Cameron a déclaré que la recherche du submersible pendant plusieurs jours ressemblait à une « charade prolongée et cauchemardesque » parce que lui et d’autres membres de la communauté des plongeurs profonds savaient que le navire et ses passagers étaient probablement perdus.

« Au 21e siècle, il ne devrait pas y avoir de risques », a déclaré Cameron. « Nous avons réussi à traverser 60 ans, de 1960 à aujourd’hui, 63 ans sans décès… Donc, vous savez, l’un des aspects les plus tristes de cela est à quel point c’était vraiment évitable. »

Le cinéaste est un passionné d’océanographie depuis son enfance et a effectué des dizaines de plongées en haute mer, dont une au point le plus profond de la Terre – le fond de la fosse des Mariannes dans l’océan Pacifique.

