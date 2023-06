Le réalisateur de « Titanic », James Cameron, brise le silence sur la catastrophe d’un sous-marin

Le réalisateur de « Titanic », James Cameron, s’exprime après la fin dévastatrice de la recherche du submersible OceanGate Titan disparu jeudi.

Cameron, 68 ans, a trouvé l’histoire tragique du sous-marin étrangement similaire à ce qui est arrivé au navire condamné en 1912.

« Eh bien, j’y suis allé plusieurs fois », a déclaré Cameron à ABC News jeudi. « J’ai effectué 33 plongées et j’ai en fait calculé que j’avais passé plus de temps sur le navire que le capitaine à l’époque. »

Cameron a noté qu’il était lui-même un concepteur de submersibles et a même créé un sous-marin capable de voyager jusqu’aux parties les plus profondes de l’océan, qui sont trois fois plus profondes que le Titanic, selon le réalisateur.

Il a plongé dans la fosse des Mariannes dans un submersible de 24 pieds appelé Deepsea Challenger en mars 2012.

Cameron a noté que « de nombreuses personnes dans la communauté étaient très préoccupées par ce sous-marin ». Il a déclaré qu' »un certain nombre des meilleurs acteurs » de la communauté « ont même écrit des lettres à l’entreprise disant que ce qu’ils faisaient était trop expérimental pour transporter des passagers ».

« Je suis frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire et pourtant il a fumé à toute vitesse dans un champ de glace par une nuit sans lune et de nombreuses personnes sont mortes en conséquence », Cameron a déclaré au point de vente.

« Et qu’une tragédie très similaire, où les avertissements sont restés lettre morte, se déroule exactement sur le même site, avec toutes les plongées qui se déroulent dans le monde entier, je pense que c’est tout simplement étonnant. C’est vraiment assez surréaliste », a-t-il conclu.

Les garde-côtes américains ont confirmé jeudi qu’un champ de débris est le submersible touristique manquant du Titanic qui transportait cinq passagers. Les cinq personnes à bord sont présumées mortes.

À l’intérieur du navire se trouvaient le PDG d’OceanGate, Stockton Rush; l’homme d’affaires britannique devenu aventurier Hamish Harding ; le père et le fils Shahzada et Suleman Dawood, qui sont membres de l’une des familles les plus riches du Pakistan ; et Paul-Henry Nargeolet, ancien officier de la marine française et grand expert du Titanic.

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde », a déclaré OceanGate dans un communiqué. « Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leur famille pendant cette période tragique. »

Cameron a publié le documentaire National Geographic, « Titanic : 25 ans plus tard », en février. Le documentaire abordait la théorie controversée selon laquelle le personnage de Leonardo DiCaprio, Jack, aurait pu survivre en grimpant sur Rose’s [Kate Winslet] porte au milieu des eaux glaciales.

« Titanic » de Cameron a rapporté 600,78 millions de dollars lors de sa première diffusion à la fin des années 90.

Après le succès de « Titanic », Cameron a continué à travailler sur plusieurs autres films emblématiques, dont « Avatar ». Ses œuvres précédentes incluent « The Terminator » et « Aliens ».

