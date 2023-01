Le réalisateur de “Titanic”, James Cameron, a dû convaincre Leonardo DiCaprio de faire un film : “Il pensait que c’était trop facile”

James Cameron avait du pain sur la planche lorsqu’il s’agissait de faire jouer Leonardo DiCaprio dans “Titanic”.

Le célèbre réalisateur a été honoré d’une cérémonie de la main et de l’empreinte au TCL Chinese Theatre à Hollywood, en Californie, jeudi et a raconté à Fox News Digital tout son combat pour que DiCaprio joue le rôle de Jack Dawson.

“Leonardo est entré, il a auditionné avec Kate [Winslet]il était spectaculaire, puis j’ai fini par devoir convaincre le studio de le caster et lui d’être dans le film”, a-t-il déclaré.

Cameron a révélé qu’il “avait fallu environ trois ou quatre semaines” pour convaincre DiCaprio que ce serait une bonne décision.

“Il n’a pas accepté le rôle jusqu’à ce qu’il se rende compte à quel point c’était difficile. Il pensait que c’était trop facile. ‘Le premier homme, je ne veux pas faire ça. Je veux faire un gars avec un problème de toxicomanie, ou quoi que ce soit d’autre”. .’ Il voulait plus d’un problème, parce qu’il considérait cela comme jouable”, a expliqué Cameron.

“J’ai dit ‘non, c’est quand tu peux faire ce que fait Jimmy Stewart et juste rester là et juste être le centre’, et c’est ce qui l’a convaincu”, a déclaré le réalisateur. “Il ne pensait pas que c’était assez dur, puis quand il l’a fait, il a réalisé à quel point c’était dur.”

Jon Landau, un producteur de “Titanic”, a ajouté que le père de DiCaprio les avait aidés à convaincre l’acteur de jouer le rôle. Cameron a déclaré que le père de DiCaprio “avait beaucoup d’idées” concernant des changements pour le scénario qui auraient pu faire l’affaire, mais plutôt que de changer le contenu, Cameron s’est efforcé de persuader l’acteur que le matériel était au calibre qu’il voulait.

La main et les empreintes de pieds de Cameron et de Landau ont été immortalisées devant le TCL Chinese Theatre cette semaine. Ils ont dit à Fox News Digital qu’ils étaient très honorés et que c’était un accomplissement qu’ils n’auraient jamais « pu rêver » d’accomplir.

“Ce n’est pas vraiment un rêve devenu réalité, car je n’aurais jamais pu imaginer qu’il était même possible pour un enfant d’un petit village du Canada rural de se tenir ici et maintenant de faire partie de cette histoire”, a déclaré Cameron. “Je le comparais à un fossile. Voici les archives fossilisées des personnes qui nous ont précédés depuis plus d’un siècle, vous savez, des noms reconnaissables. Être parmi eux maintenant, c’est incroyable.”

Il a poursuivi en expliquant qu’il “ne venait pas d’une famille hollywoodienne” mais qu’il avait toujours aimé le cinéma. Il a dit qu’il avait demandé à ses parents de l’emmener “au cinéma chaque fois que je pouvais leur tordre suffisamment le bras” et que “le premier endroit (qu’il) voulait venir voir” lorsqu’il a déménagé à Los Angeles était Hollywood Boulevard et le Chinese Theatre.

Landau a fait écho à ses sentiments en disant: “Je pense que c’est au-delà de ce que l’on aurait pu imaginer. Tu grandis, tu as des rêves”, et le fait que l’un de ses rêves se soit réalisé “l’époustoufle”.

Les vedettes d’un autre tube de Cameron, « Avatar » et de sa récente suite « Avatar : The Way of Water », Sigourney Weaver et Stephen Lang étaient présents à la cérémonie.

Weaver a parlé de sa longue relation de travail avec Cameron, le qualifiant de “conteur incroyable”. L’actrice a déclaré pour elle que “tout commence par l’histoire qu’il essaie de raconter et quelle est la vue d’ensemble de son histoire”.

“Je me souviens avoir lu le premier ‘Avatar’, et… je lisais chaque page, et je disais ‘comment va-t-il faire ça? Comment va-t-il avoir des chevaux volants avec autant de jambes?’ Honnêtement, je ne savais pas comment il pouvait le faire, et je n’arrive toujours pas à croire qu’il l’ait fait”, a expliqué Weaver. “Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il prend des risques énormes, mais au fond de tout cela, il y a cette histoire émotionnelle incroyable.”

Lang a déclaré à Fox News Digital que c’était “un honneur d’être invité à être ici et d’être considéré non seulement comme un collègue, mais je pense comme un ami”.

“J’ai l’impression qu’à bien des égards, ils ont été là pour moi au cours des 16 dernières années, ils ont été si aimables et si gentils à tous égards, non seulement en termes de travail, mais en termes de ma vie et de mon famille », a déclaré Lang à propos de Landau et Cameron. “Donc, pour que je puisse, dans une petite mesure, rendre la pareille, pour ainsi dire, il n’y a pas d’endroit où je préférerais être qu’ici.”

