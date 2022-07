Le réalisateur de “Thirteen Lives”, Ron Howard, et la star Colin Farrell détaillent des scènes “épuisantes”: “Personne n’a osé se plaindre”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lors de la première du film “Thirteen Lives” d’Amazon Prime Video, le réalisateur Ron Howard a déclaré à Fox News Digital dans une interview exclusive qu’aucun des membres de la distribution n’avait “osé se plaindre” pendant le tournage sur le plateau.

“Heureusement, nous n’avons eu aucun incident terrible et personne ne s’est plaint de ce film parce que comment pourriez-vous? Ils reflétaient quelque chose que beaucoup de gens avaient vraiment vécu”, a fait remarquer Howard.

“Personne n’oserait se plaindre. Ils se sont tous sentis honorés d’avoir l’opportunité de… le présenter au public.”

“Thirteen Lives” dépeint l’histoire vraie phénoménale de l’incroyable effort mondial pour sauver une équipe de football thaïlandaise piégée dans la grotte de Tham Luang lors d’une tempête de pluie inattendue.

Confrontée à d’énormes défis, une équipe composée des plongeurs les plus expérimentés au monde a navigué dans le labyrinthe de tunnels étroits et inondés. Les plongeurs ont été rejoints par les forces thaïlandaises et plus de 10 000 volontaires pour mener à bien la mission de sauvetage de 12 garçons et de leur entraîneur.

Howard a détaillé à quel point le tournage de “Thirteen Lives” était vraiment complexe et a décrit à quel point il était “épuisant” de capturer les scènes sous-marines.

“Ils ont exigé tellement de discipline et tellement de concentration”, a-t-il souligné.

“Tous les acteurs m’ont confié qu’à différents moments ils avaient ressenti un peu de claustrophobie… ils s’étaient sentis piégés… les décors étaient très serrés. C’étaient des décors, mais ils sont toujours sous l’eau et dans un espace très confiné.”

“Thirteen Lives” comprend les stars hollywoodiennes Colin Farrell, Viggo Mortensen et Joel Edgerton qui jouent les héros de la sauvegarde.

Farrell joue John Volnathan, qui est l’un des quatre plongeurs britanniques de l’expédition.

L’acteur irlandais de 46 ans a expliqué comment il s’était préparé à son rôle difficile.

“Vous vous appuyez simplement sur tout le monde”, a déclaré Farrell.

“Appuyez-vous sur Viggo, appuyez-vous sur Ron, appuyez-vous sur le scénario écrit par William. Appuyez-vous en particulier sur Volnathan, que j’ai joué… Rick Stanton et Jason Mallinson, qui étaient deux des plongeurs… ils ont été une ressource incroyable pour nous tous.”

L’acteur irlandais a décrit à quel point les scènes sous-marines étaient difficiles et a déclaré qu’il était une “épave nerveuse”.

“Je ne suis pas très à l’aise dans l’eau, pour être honnête avec vous”, a admis Farrell.

“Nous avions une excellente équipe de plongeurs de sécurité… ils ont construit quatre ou cinq tunnels différents… dans lesquels vous deviez nager… vous aviez votre tuyau, il se coinçait… mon esprit flippait… puis détachez-vous et … nager.”

Les sauveteurs réels de “Thirteen Lives” d’Amazon Prime Video ont déclaré à Fox News Digital qu’ils étaient “honorés” et “choqués” par le film réalisé par Ron Howard.

“Nous sommes tous des spéléologues et des plongeurs spéléo… nous faisions partie d’équipes de sauvetage pour contribuer à nos communautés”, a déclaré un sauveteur.

“La plupart d’entre nous n’aurions jamais prévu un moment de notre vie où quelqu’un ferait un film sur quelque chose que nous avons fait.”

“Thirteen Lives” jouera exclusivement dans certains cinémas à New York, Los Angeles et Chicago pendant une semaine à partir du 29 juillet.

Le film sera lancé dans le monde entier sur Prime Video le 5 août.