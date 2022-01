Le réalisateur de « The Batman », Matt Reeves, révèle pourquoi il a choisi Robert Pattinson comme croisé capé

Réalisé par Matt Reeves, « The Batman » est l’un des films hollywoodiens les plus attendus de 2022. Avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman/Bruce Wayne et Zoe Kravitz dans le rôle de Selina Kyle/Catwoman, le film de super-héros américain, basé sur les personnages de DC Comics, est prévu pour une sortie en salles le 4 mars 2022.

Dans une récente interview, Matt a révélé pourquoi il avait choisi l’acteur de « Tenet » pour représenter le croisé capé dans son film. Alors qu’il parlait au magazine masculin international Esquire, Matt a partagé qu’il voulait un jeune acteur dans sa version du film et il a choisi Robert comme Batman après avoir regardé sa performance dans le thriller policier de Safdie Brothers ‘Good Time’ (2017). Il a déclaré: « Pendant l’écriture du film, j’ai regardé Good Time et je me suis dit: » D’accord, il a une sorte de rage intérieure qui se connecte avec ce personnage et une dangerosité, et je peux ressentir ce désespoir. « »

Matt a ajouté qu’il n’avait aucune idée si Pattinson serait intéressé à figurer dans « The Batman ». Il a poursuivi : « Et je suis devenu complètement convaincu que c’était Rob. Et je n’avais aucune idée si Rob avait un quelconque intérêt ! Parce que, bien sûr, il avait fait tous ces films indépendants après s’être établi dans Twilight. » Le réalisateur a également partagé que lorsqu’il a rencontré l’acteur et qu’il a lu le scénario, ils ont longuement parlé, puis il s’est rendu compte que l’acteur lui-même était un grand fan de Batman.

Avant Robert Pattison, Ben Affleck a dépeint Batman dans l’univers étendu de DC dans des films tels que «Batman v Superman: Dawn of Justice» (2016) et «Justice League» (2019). Christian Bale a interprété le personnage de super-héros dans la trilogie culte « The Dark Knight » de Christopher Nolan. Robert Pattinson a un énorme défi devant lui pour égaler les performances brillantes des acteurs qui ont joué le justicier masqué auparavant à l’écran.