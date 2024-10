Le réalisateur de « The Apprentice » s’exprime sur l’hôtel Trump

Le Trump International Hotel & Tower est un hôtel cinq étoiles Forbes. Cependant, Ali Abbasi, directeur de L’apprenti, apparemment, il n’était pas d’accord avec les notes.

Son prochain film est un biopic sur l’ex-président, alors il s’est rendu dans un hôtel de New York avant la première du film. Mais sa critique a apparemment été plutôt décevante.

«J’ai l’impression que c’est Trump International, et je suis international, et j’ai fait un film Trump. Je pense donc que c’est un mariage paradisiaque », a-t-il déclaré lors de l’entretien avec Variété. «En plus, j’étais curieux. Je voulais en quelque sorte expérimenter le luxe Trump, mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas aussi luxueux qu’on pourrait le penser.

Le cinéaste a également donné un aperçu de la pièce en déclarant : « Ce n’est pas vraiment une lampe Trump », ajoutant : « C’est très basique ».

« Le sol n’est pas très propre. Les prises sont un peu sales. Ce n’est pas très impressionnant pour une suite exécutive. De par ma formation, je suis architecte, et ce n’est pas le genre de chose qu’on attend de Trump. »

Il a poursuivi : « Je pense que cela devrait être tout ce qui aide le film », notant : « Si j’ai besoin d’agrandir le bâtiment, je le ferai. »

« Mais je dois dire qu’il y a cet étrange plaisir de s’asseoir sous son nom et d’écrire sur un morceau de papier avec son nom dessus », a conclu Ali.