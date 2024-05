Ali Abbasi, le réalisateur irano-danois du nouveau biopic de Donald Trump « The Apprentice », a eu une réponse moqueuse lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il avait « peur » de la menace de poursuite en justice de la campagne Trump 2024 à cause du film.

Abbasi a reconnu que Trump, qui est interprété par Sebastian Stan dans le film, pourrait penser : « Oh, c’est comme un type fou au hasard et d’autres comme des c***s libéraux à Cannes, ils se sont rassemblés et ils ont fait ce film et c’est comme si c’est foutu et, vous savez, c’est comme, vous savez, le sens et c’est une conspiration.