Le réalisateur de Terrifier 3 confirme Terrifier 4 avant la sortie d’un nouveau film sanglant

Ce reportage provient du Fantastic Fest 2024, le festival annuel du film de genre à Austin, au Texas. Nous vous proposerons d’autres reportages sur le terrain tout au long du festival.

Juste avant la première mondiale de Terrifiant 3le dernier volet incroyablement sanglant de la saga cinématographique du slasher démoniaque Art the Clown, le scénariste-réalisateur Damien Leone a demandé au public : « Est-ce que vos sacs à vomi sont prêts ? »

C’était une question légitime : Leone a ouvertement pour objectif de surpasser ses films précédents en termes de scènes de torture graphiques, macabres et prolongées, et du genre de chaos à effets pratiques qui transforme les corps humains en viande humide. Et immédiatement après la première Terrifiant 3 Lors d’une séance de questions-réponses avec les membres principaux de son casting au Fantastic Fest, Leone a confirmé qu’il avait déjà des projets pour la suite de la série. Lorsqu’un membre du public lui a posé des questions sur ces projets, Leone a ri et a déclaré : « Je amour que tu penses encore au prochain après [watching all] cela. Donc, oui, il y aura un Terrifiant 4.”

Leone a repoussé toute question sur cette suite – après tout, Terrifiant 3 Le film n’est pas encore sorti en salles. Mais le nouveau film, qui étend la tradition surnaturelle de l’univers d’Art the Clown, se termine certainement dans un endroit expressément conçu pour donner envie au public d’un quatrième chapitre.

Terrifiant 3 met une fois de plus en scène l’ancienne survivante Sienna Shaw (Lauren LaVera) contre Art (David Howard Thornton) et son ancienne victime gravement mutilée Vicki (Samantha Scaffidi), qui est devenue une sorte de Harley Quinn hyperverbale face au Joker silencieux et inspiré par le mime d’Art. Le film implique que Sienna a passé cinq ans dans et hors des hôpitaux psychiatriques, essayant de traiter son traumatisme des événements de Terrifiant 2Art est resté silencieux, attendant peut-être simplement qu’elle réapparaisse. Lorsqu’elle le fait, emménageant avec la famille de sa tante, Art se déchaîne à nouveau, cette fois-ci à l’approche de la période de Noël.

Pourquoi Noël ? « J’ai juste pensé que ce serait parfait pour ce personnage, tous ces merveilleux tropes de vacances, que nous pourrions le mettre dans ces situations », a déclaré Leone. « C’est l’un de mes sous-genres d’horreur préférés – l’horreur de Noël. » Citant le film de 1972 Contes de la crypte épisode du film d’anthologie « And All Through the House » et son remake de Robert Zemeckis de 1989 pour le Contes de la crypte En tant que favori de longue date de cette émission de télévision, il a déclaré : « J’adore ce ton. C’est le mariage parfait de l’horreur et de Noël. C’était donc une grande source d’inspiration. »

« Et puis, évidemment, il y a beaucoup de Noël noir hommages dans ce film. Juste cette combinaison d’être terrifié et confortable en même temps – je veux dire, il n’y a rien de plus confortable que Noël […] Et puis [you] juste [take as much advantage of] que possible, et ajouter autant de sacrilège que possible.

Le décor de Noël a également permis une séquence (suggérée dans l’une des affiches les plus graphiques du film et aperçue dans la première bande-annonce) où Art le Clown prend la place d’un Père Noël dans un centre commercial, avec des conséquences mortelles. L’acteur d’Art David Howard Thornton a déclaré que c’était sa scène préférée à filmer, car elle a été tournée dans un centre commercial, où la production s’est terminée avec un public en direct de spectateurs curieux : « Je me suis tellement amusé. Oh, c’était tellement amusant« Tous ces gens dans le centre commercial qui venaient me voir, j’avais donc un vrai public devant lequel jouer – ça m’a donné plus de matière à travailler. J’avais l’impression d’être de retour sur scène. »

Polygon en dira plus sur la conception et le tournage de Terrifiant 3 plus proche de la sortie du film le 11 octobre.

