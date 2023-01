Le réalisateur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Malav Rajda, quitte la série après 14 ans

Les fans de Taarak Mehta Ka Ooltah Chadhmah seront bouleversés après avoir appris que le réalisateur de la série, Malav Rajda, a décidé de quitter la série après l’avoir dirigée pendant 14 ans. Après cela, les nouvelles ont circulé, les fans ont supposé qu’il pourrait y avoir des différences entre lui et les producteurs de l’émission à cause desquelles il a décidé de démissionner.

Dans sa récente interview avec Hindustan Times, Malav Rajda a déclaré qu’il avait décidé de mettre fin à son voyage parce qu’il voulait “sortir de sa zone de confort” et “évoluer de manière créative”. Il a déclaré: «Si vous vous apprêtez à faire du bon travail, il y aura des différences créatives au sein de l’équipe, mais c’est toujours pour améliorer le spectacle. Je n’ai eu aucune retombée avec la maison de production. Il a en outre mentionné qu’il avait “de la gratitude pour le producteur de l’émission TMKOC, Asit Modi”.





Il a dit qu’il avait fait un beau voyage avec la série et qu’il en avait tiré de l’argent et de la renommée. Sur le plan personnel, Malav est marié à Priya Ahuja qui joue la journaliste Rita Shrivastav sur TMKOC.

Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah, abrégé en TMKOC, a vu plusieurs acteurs quitter la série au cours des deux dernières années, tels que Gurucharan Singh, Neha Mehta, Disha Vakani et Shailesh Lodha, qui jouaient le personnage principal de Taarak Mehta dans l’émission Sony SAB. avant d’être remplacé par Sachin Shroff.

dans une interview sur YouTube, Shailesh Lodha a parlé de quitter l’émission mettant en vedette Dilip Joshi, Munmun Dutta, Amit Bhatt et Sunayana Fozdar, entre autres. Le poète, acteur, comédien et écrivain a partagé qu’il révélerait bientôt la véritable raison de son départ de TMKOC.

S’adressant à Siddharth Kannan, Lodha a exprimé son angoisse à travers un verset écrit par le poète indien populaire Bashir Badr, “Kuch toh majbooriyan rahi hongi, yun hi koi bewafa nahi hota.” Il a ajouté : “Les Indiens sont assez émotifs. Je me considère comme un imbécile sentimental. Il est naturel de s’attacher quand on fait quelque chose pendant 14 ans. Je suis un homme impatient. Mais la série m’a appris la patience. Ce n’est pas comme si je ne révélerais pas pourquoi j’ai quitté la série. Je dirai mais seulement au bon moment.”

LIRE | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Asit Modi parle des acteurs qui quittent la série, dit “unka pet bhar gaya…”