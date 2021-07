Le réalisateur de ‘Superman’ et ‘Lethal Weapon’ Richard Donner décède, Hollywood pleure la disparition d’un cinéaste légendaire

Le cinéaste Richard Donner, mieux connu pour avoir réalisé le film original « Superman », la série de films « Lethal Weapon » et « The Goonies », est décédé à l’âge de 91 ans. La société de production de Donner a confirmé la nouvelle à Variety que le réalisateur respirait son dernier lundi (5 juillet).

Les détails sur la date exacte de son décès et dans quelles circonstances n’ont pas encore été divulgués. Le réalisateur hollywoodien bien-aimé a joué un rôle central dans la diffusion des films les plus emblématiques sur les grands écrans au fil des ans, en particulier une incroyable série d’images de la fin des années 70 aux années 80.

La nouvelle soudaine de la disparition du cinéaste Donner a bouleversé toute l’industrie hollywoodienne, à la suite de quoi des hommages sincères affluent pour la défunte star. Le réalisateur Steven Spielberg, qui a écrit l’histoire du film de Donner, « Les Goonies », s’est souvenu de lui dans une déclaration à Variety.

« Il maîtrisait si bien ses films et était si doué pour tant de genres. Être dans son cercle s’apparentait à passer du temps avec votre entraîneur préféré, le professeur le plus intelligent, le motivateur le plus féroce, l’ami le plus attachant, l’allié le plus fidèle et – de Bien sûr – le plus grand Goonie de tous. Il était tout enfant. Tout cœur. Tout le temps. Je ne peux pas croire qu’il est parti, mais son rire rauque et chaleureux restera toujours avec moi. » dit Spielberg.

« Mel Gibson, qui a joué aux côtés de Danny Glover dans la série de films ‘Lethal Weapon’ de Donner ainsi que dans ‘Conspiracy Theory’ avec Julia Roberts, a également pleuré la disparition du réalisateur légendaire. « Donner! Mon ami, mon mentor. Oh, les choses que j’ai apprises de lui ! Il a sapé son propre talent et sa grandeur avec une énorme part d’humilité, se qualifiant de « simple agent de la circulation ». Il a laissé son ego à la porte et a exigé celui des autres », a déclaré Mel dans une déclaration à Variety.

Des amis proches et de la famille aux membres de l’industrie cinématographique et télévisuelle, y compris le réalisateur Edgar Wright, le chef de Marvel Studios Kevin Feige et l’acteur Ben Stiller, entre autres, tout le monde s’est rendu sur les réseaux sociaux pour présenter ses condoléances à Donner.

La légende a obtenu sa première grande pause dans la réalisation avec le film d’horreur culte de 1976 « The Omen », qui a consolidé son ancrage dans l’industrie et a conduit à son prochain grand film de studio, « Superman » (également l’original) qui a ouvert la voie à d’innombrables d’autres films, dont « Goonies » et toute la série de films « Lethal Weapon », avec Mel Gibson et Danny Glover.

Ses autres crédits de réalisateur notables incluent des films emblématiques tels que «Scrooged», «The Toy», «Maverick», «Ladyhawke», «Assassins», «16 Blocks», «Timeline» et plus encore. L’année dernière, il a également annoncé son intention de réaliser le 5e volet de « Lethal Weapon », et il aurait également été en préparation. Donner laisse dans le deuil sa femme, Lauren Shuler Donner.

(Avec entrées ANI)