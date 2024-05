Le réalisateur de Super Size Me, Morgan Spurlock, est décédé à l’âge de 53 ans | Films

Films Vendredi 24 mai 2024 10h03 HAE

Réalisateur de documentaires Morgan Spurlock, le réalisateur de films dont Super Size Me et Où est le monde Oussama ben Laden ? est décédé jeudi à l’âge de 53 ans.

Sa famille a annoncé dans un communiqué qu’il « est décédé paisiblement entouré de sa famille et de ses amis à New York des complications d’un cancer ».

Son frère Craig Spurlock a déclaré : « Ce fut un triste jour, car nous avons dit au revoir à mon frère Morgan. Morgan a tant donné par son art, ses idées et sa générosité. Le monde a perdu un véritable génie créatif et un homme spécial. Je suis tellement fier d’avoir travaillé avec lui.

Super Size Me, dans lequel Spurlock n’a mangé que du McDonald’s pendant un mois, a été nominé pour le meilleur documentaire aux Oscars. Photographie : Linda Nylind/The Guardian

Super taille moi, sorti en 2004, était son premier film en tant que réalisateur et a marqué une nouvelle direction dans la réalisation documentaire accessible et personnalisée. Dans ce document, Spurlock a déclaré qu’il prévoyait de manger uniquement de la nourriture McDonald’s pendant un mois et d’évaluer les effets sur sa santé physique et mentale. Il a été nominé pour l’Oscar du meilleur documentaire et a été reconnu pour avoir sensibilisé à la crise de l’obésité aux États-Unis. Une suite, Super Size Me 2 : Holy Chicken !, en 2017, a vu Spurlock diriger son propre restaurant de restauration rapide pour examiner la façon dont l’industrie alimentaire avait changé depuis le premier film.

Spurlock derrière les barreaux pour sa série 30 Days. Photographie : Canal 4

Né et élevé en Virginie occidentale, Spurlock a obtenu un BFA à l’université de New York et a créé le webcast I Bet You Will en 2002, qui est ensuite devenu une émission de télévision. Après le succès de Super Size Me, Spurlock a réalisé Où se trouve Oussama ben Laden dans le monde ?, dans lequel il tentait de retrouver le chef d’Al-Qaida alors en fuite. Il a également contribué à l’adaptation en 2010 de Freakonomics de Steven D Levitt et Stephen J Dubner (avec un segment demandant si les noms influencent la vie des gens) et à POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold en 2011, enquêtant sur le placement de produit. En 2013, Spurlock a sorti One Direction : This Is Us, un film tourné en 3D mettant en vedette le boysband britannique en concert et dans les coulisses.

Spurlock a également réalisé l’émission télévisée Spéciale 20e anniversaire des Simpsons – En 3D ! On Ice!, diffusé en 2010. Son travail télévisé le plus réussi est sans doute la série FX 30 Days, diffusée entre 2005 et 2008, dans laquelle les participants assument une tâche ou un style de vie improbable, comme un chrétien fervent vivant avec une famille musulmane, ou Spurlock lui-même vivant au salaire minimum.

En 2017, Spurlock a publié une lettre ouverte dans laquelle il a admis une inconduite sexuelle et a démissionné de sa société de production Warrior Poets.

Spurlock était autrefois marié à Alexandra Jamieson et Sara Bernstein et avait deux fils Laken et Kallen.