Morgan Spurlock, un réalisateur de documentaires qui a capturé ses propres symptômes psychologiques et physiques après avoir mangé du McDonald’s tous les jours pendant un mois dans le long métrage nominé aux Oscars en 2004 « Super Size Me », est décédé jeudi dans le nord de l’État de New York des suites d’un cancer. Il avait 53 ans.

La famille de Spurlock a confirmé son décès.

« Ce fut une triste journée lorsque nous avons dit au revoir à mon frère Morgan », raconte Craig Spurlock, qui a travaillé avec son frère sur plusieurs projets. « Morgan a tant donné par son art, ses idées et sa générosité. Aujourd’hui, le monde a perdu un véritable génie créatif et un homme spécial. Je suis tellement fier d’avoir travaillé avec lui.

Spurlock s’est fait connaître grâce à « Super Size Me », dans lequel il a mené une expérience consistant à consommer uniquement de la nourriture de McDonald’s pendant 30 jours. Les règles prévoyaient également que Spurlock ne pouvait pas refuser l’option « super-taille » si cela lui était demandé lors de la transaction. Le cinéaste a également fait moins d’exercice pour correspondre à l’activité physique de l’Américain moyen. À la fin de l’expérience, Spurlock a affirmé qu’il avait pris 25 livres et souffrait de dépression et de dysfonctionnement hépatique.

« Super Size Me » a capturé l’air du temps lors de sa sortie en 2004, rapportant 22 millions de dollars au box-office mondial et déclenchant une conversation sur la manière dont l’industrie de la restauration rapide encourage une mauvaise alimentation parmi le grand public. McDonald’s a abandonné son option « super-size » peu de temps après sa sortie. Bien que le document soit toujours utilisé comme aide pédagogique dans certains cours de santé scolaire, il a également suscité un débat sur son exactitude au cours des années qui ont suivi, certaines critiques citant le refus de Spurlock de partager publiquement son journal de régime lors du tournage.

Né le 7 novembre 1970 à Parkersburg, en Virginie occidentale, Spurlock a été élevé dans la foi méthodiste, bien qu’il se soit identifié comme agnostique plus tard dans sa vie. Il a obtenu un BFA en cinéma de l’Université de New York en 1993.

Au cours des 13 années qui ont suivi « Super Size Me », Spurlock a connu un succès supplémentaire sous la direction de sa société de production Warrior Poets, produisant et réalisant près de 70 films documentaires et séries télévisées. Les travaux de grande envergure de Spurlock ont ​​été alimentés par l’abordage de sujets controversés et d’actualité. Ses projets couvraient des sujets tels que la guerre américaine en Afghanistan (« Où est le monde Oussama Ben Laden »), le salaire minimum et le travail des immigrants (« 30 jours ») ; la sensibilité des consommateurs au marketing (« Le plus grand film jamais vendu » ); chasse aux trophées et modification corporelle (« 7 péchés capitaux »); soins aux personnes âgées et jeux de hasard (« Morgan Spurlock Inside Man ») et pression des entreprises sur les fermes familiales (« Super Size Me 2 : Holy Chicken ! »).

En décembre 2017, alors que le mouvement #MeToo continuait de gagner du terrain, Spurlock a écrit un long article sur les réseaux sociaux disant qu’il faisait « partie du problème ». Dans ce message, il a admis des infidélités en série et a déclaré qu’il avait réglé une allégation de harcèlement sexuel d’un ancien assistant. Il a également déclaré qu’il avait été accusé de viol à l’université. Le message a effectivement mis fin à la carrière documentaire de Spurlock, alors que Spurlock a quitté Warrior Poets peu de temps après.

Spurlock laisse dans le deuil ses deux enfants, Laken et Kallen; mère, Phyllis Spurlock; le père Ben (Iris); les frères Craig (Carolyn) et Barry (Buffy) ; plusieurs neveux et nièces; et ex-épouses, Alexandra Jamieson et Sara Bernstein.