Le réalisateur de “Star Wars : Les Derniers Jedi”, Rian Johnson, dit qu’il s’est inspiré du mythe de Luke Skywalker

Cela fait cinq ans que Star Wars épisode 8 : Les derniers Jedi est sorti, et le scénariste-réalisateur Rian Johnson dit qu’il en est “encore plus fier” maintenant.

“Je pense qu’il est impossible pour chacun d’entre nous d’aborder Star Wars sans y penser comme un mythe avec lequel nous avons été élevés, et comment ce mythe, cette histoire, s’est ancrée en nous et nous a affectés”, a déclaré Johnson. Raconté Empire lors d’une interview pour célébrer le cinquième anniversaire de la sortie du film. “En fin de compte, j’espère que le film est une affirmation du pouvoir du mythe de Star Wars dans nos vies.”

Quant à la décision de faire de Luke Skywalker un reclus vivant sur une planète infestée de porg et buvant du lait bleu – puis de sortir pour une dernière confrontation épique – Johnson dit qu’il s’agissait de renforcer encore plus le mythe de Skywalker.

“Les images finales du film, pour moi, ne déconstruisent pas le mythe de Luke Skywalker, elles le construisent et elles l’adoptent”, a déclaré Johnson.

Le Dernier Jedi est sorti en salles en décembre 2017 et a suivi Rey alors qu’elle s’entraînait avec Luke pour devenir un Jedi. Il a également révélé l’histoire d’origine de Kylo Ren.

Lire la suite: Chaque film Star Wars, classé

Certains fans étant déçus de la direction prise par le film, il y eut bientôt un Campagne “Refaire Les Derniers Jedi”et Johnson a même reçu des menaces de mort sur le film. À l’époque, Johnson a déclaré qu’il pensait que la minorité de fans qui n’aimaient pas le film étaient également les voix les plus fortes du fandom de Star Wars.

Le film a rapporté 1,33 milliard de dollars au box-office mondial, cependant. Par comparaison, l’épisode 9 : The Rise of Skywalker a rapporté un peu moins de 1,1 milliard de dollarstandis que l’épisode VII : Le Réveil de la Force a rapporté environ 2 milliards de dollars.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview de Johnson dans la dernière édition du magazine Empire, et vous pouvez regarder The Last Jedi sur Disney+ à présent.

Lire la suite: Star Wars : Voici comment regarder chaque film et émission de télévision dans l’ordre