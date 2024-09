Le réalisateur de « Speak No Evil » dévoile l’acteur « le plus talentueux » avec lequel il a travaillé

Ne dis pas de mal Le réalisateur James Watkins a nommé un acteur de renom comme étant « le plus talentueux » avec lequel le réalisateur ait jamais travaillé dans une dernière interview.

En parlant à Variétéle réalisateur a dévoilé qu’il ne s’agissait de rien d’autre que le Diviser l’acteur James McAvoy, l’antagoniste de son nouveau film, qui est un remake de l’horreur psychologique danoise de 2022.

Il a également avoué que la vérité était que « la plupart des gens ne trouvent jamais la personne en tête de leur liste ».

Le réalisateur de 51 ans a expliqué qu’il savait que l’acteur de 45 ans « serait parfait pour le rôle du méchant » dans Ne dis pas de mala déclaré : « Je suis sûr que beaucoup d’autres acteurs brillants auraient pu jouer ce rôle. Mais quand je l’ai écrit, je pensais : « James McAvoy ».

Watkins a poursuivi en disant : « Je peux tout à fait le voir jouer ce personnage. Il a fait un film intitulé Saletéoù il joue un personnage tellement répréhensible, mais il apporte la tragédie d’une manière qu’on ne peut tout simplement pas quantifier.

« Ce type est horrible, mais d’une manière ou d’une autre, James vous donne juste assez pour vous permettre de continuer », a-t-il déclaré, ajoutant : « Et Watkins a qualifié McAvoy de « cadeau » pour le film. »

Le réalisateur a continué à complimenter l’acteur en disant : « James est un cadeau. C’est probablement l’acteur le plus talentueux avec lequel j’ai jamais travaillé. »

« James est incroyablement détendu sur le plateau. Mais quand il est dedans, il est vraiment dedans.

« Il est conscient de ce qu’il fait, mais parfois on peut lui dire : « J’aime ce que tu as fait. » Et il répond : « Oh, est-ce que j’ai fait ça ? » Les meilleurs acteurs ne jouent pas. Ils jouent. »

Ne dis pas de mal est sorti mondialement le 13 septembre 2024.