Comme Sourire 2 continue d’effrayer un public plus large que son populaire prédécesseur au box-office mondial et national, le réalisateur Parker Finn donne un aperçu des décisions qui ont conduit à la réalisation de sa suite d’horreur.

En parlant à Divertissement hebdomadaire, le Sourire Helmer a déclaré qu’il avait « totalement » choisi l’acteur Ray Nicholson dans le rôle principal de Naomi Scott en hommage à son « film préféré de tous les temps » – le classique pionnier de Stanley Kubrick, Le Brillant.

«Je pense que j’essaie toujours de faire référence Le brillant», a-t-il déclaré.

« Avec Ray, il a auditionné pour ce rôle. L’audition était tellement forte. Bien sûr, Jack Nicholson est l’un de mes acteurs préférés de tous les temps. J’aime le fait que Ray ait des gènes très forts, et son sourire, instantanément, m’a dit : ‘Oh mon Dieu, c’est comme regarder un jeune Jack.’

Il a poursuivi : « Ce qui m’a vraiment frappé, c’est à quel point il s’est glissé dans le personnage venimeux mais charmant qu’il joue dans le film. Il pourrait ramener ce sentiment de, je suis vraiment, vraiment anxieux, mais une partie de cela me chatouille aussi.

Alors que Finn a déclaré qu’il n’était pas à l’origine du rôle de Paul, le défunt acteur mari du personnage pop star mondial de Scott, Skye Riley, pour Ray Nicholson, il a qualifié le casting de « merveilleux kismet ».

En effet, de nombreux fans ont dessiné des similitudes, certes évidentes mais néanmoins étranges, entre père et fils en ligne, Ray Nicholson commentant les discussions avec Deadline la semaine dernière lors de la première du film sur le tapis rouge : « Il est mon inspiration. Je dînais avec lui tous les soirs. Je l’ai étudié, c’est comme ça que j’ai appris à être un être humain. Alors, bien sûr, nous allons être un peu similaires », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il cite son père comme son « héros ».

Plus tard dans l’entretien avec CEFinn a déclaré que son hommage au genre incontournable des années 1980 allait au-delà du simple casting de Ray Nicholson, avec une scène de gala dans le film empruntant les teintes représentées dans les scènes du bar de l’Overlook Hotel.

« Alors que je travaillais avec mon costumier, Alexis Forte, nous avons commencé à essayer des trucs sur Ray pour cette scène, et dès que nous lui avons mis ce qui est devenu le costume du film, nous nous sommes dit : « Oh mon Dieu, c’est ça ». Le Brillant. Il ressemble exactement à Jack », a-t-il expliqué.

Sourire 2qui a été présenté en première dans les salles vendredi, se déroule alors qu’un phénomène pop est aux prises avec les effets inexplicables et croissants de la gestion d’une silhouette souriante obsédante qui la suit partout où elle va. Pour la suite de Paramount, qui met également en vedette Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo et Dylan Gelula, Finn s’est inspiré de l’histoire réelle des femmes touchées par les machinations souvent brutales de la célébrité, dont Amy Winehouse, Whitney Houston et Britney Spears.