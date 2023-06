Le réalisateur de Scoop, Hansal Mehta, révèle que les producteurs hésitaient à choisir Rajkummar Rao dans Shahid

Hansal Mehta surfe sur le succès de sa dernière websérie Scoop avec Karishma Tanna. Le cinéaste s’est récemment ouvert sur les défis auxquels il a été confronté lors de la réalisation du film de 2012 Shahid. Le film mettait en vedette Rajkummar Rao dans le rôle de Shahid Azmi, avocat et militant des droits de l’homme. Le film est basé sur la vie réelle de Shahid Azmi qui a été assassiné en 2010. Hansal Mehta a eu du mal à faire venir un producteur à bord car ils hésitaient à cause de Rajkummar Rao.

À l’époque, Rajkummar Rao était un nouveau venu et les producteurs hésitaient à lui donner de l’argent en tant que chef de file dans Shahid. Les producteurs n’étaient pas désireux de financer Shahid car ils n’avaient pas confiance en l’acteur de Badhai Do. Apparemment, Rao a remporté un prix national pour le film, le réalisateur en a également remporté un pour le même. Au fil du temps, il est devenu l’un des acteurs les plus en vue de Bollywood. Le duo acteur et réalisateur a ensuite collaboré sur trois films, à savoir Citylights, Aligarh et Omerta.

Dans une interview avec Humans of Bombay, Hansal Mehta a déclaré que sa vie avait redémarré lorsqu’il était tombé sur l’histoire de Shahid Azmi. Il a retrouvé sa voix et sa muse pour trouver cette voix était Rajkummar. Au départ, le cinéaste a envoyé le scénario de Shahid à beaucoup d’acteurs et certains ne voulaient pas travailler avec lui tandis que d’autres ont exigé de changer la façon dont Shahid était écrit et de changer complètement le récit. Hansal Mehta était ferme et a adopté l’attitude soit c’est ça, soit ce n’est rien.

Dans le processus, le directeur de casting Mukesh Chabbra et Anurag Kashyap lui ont suggéré de choisir Rajkummar Rao. Hansal Mehta n’était pas disposé à rencontrer l’acteur car les producteurs lui ont dit que « Anurag va vous envoyer Rajkummar. Je ne le finance pas. Je ne mets pas d’argent pour Rajkummar ». Pourtant, ils ont insisté pour qu’il rencontre l’acteur qui se tenait devant le bureau. Une demi-heure plus tard, il est entré et le cinéaste a cliqué. Le réalisateur a dit qu’il ressentait la bonne énergie, qu’il se sentait connecté à lui et qu’il voyait l’honnêteté et la faim chez Rao qui voulait le prouver. Shahid était un rôle de rêve et il l’a reconnu.

Hansal a également rappelé sa rencontre avec le producteur, il avait fait une affiche de Shahid avec Rajkummar Rao à présenter. Le producteur a répondu: « L’affiche est cool, mais qui est ce type? » Le cinéaste lui a demandé de regarder son prochain film Ragini MMS, qui l’a convaincu des talents d’acteur de l’acteur.

Rajkummar Rao a été vu pour la dernière fois dans Bheed d’Anubhav Sinha aux côtés de Bhumi Pednekar. Il a reçu le Filmfare Award du meilleur acteur pour Badhai Do. Il a un prochain film Mr & Mrs Mahi avec Janhvi Kapoor.