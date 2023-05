Le réalisateur de Saas Bahu Aur Flamingo, Homi Adajania, souligne les similitudes entre Saif Ali Khan et Sara Ali Khan; révèle s’il les jetterait ensemble dans un film ou non [EXCLUSIVE]

Saas Bahu Aur Flamingo est sorti sur Disney + Hotstar et a reçu des critiques folles de la part des fans. Les internautes sont époustouflés par ce tour de montagnes russes réalisé par Homi Adajania. Il met en vedette Dimple Kapadia, Radhika Madan et d’autres dans des rôles principaux. L’équipe profite actuellement de toutes les critiques positives et du succès à venir. Maintenant, le prochain pour Homi Adajania est avec Sara Ali Khan. Elle va jouer le rôle principal dans son film Murder Mubarak. Lors d’une conversation avec BollywoodLife.com, Homi Adajania a parlé de travailler avec Sara Ali Khan et a également établi des similitudes avec son père Saif Ali Khan.

Homi Adajania révèle comment cela fonctionnait avec Sara Ali Khan

Homi Adajania a travaillé avec Saif Ali Khan dans des films comme Cocktail et plus et maintenant il travaille avec Sara Ali Khan. Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de travailler avec l’actrice, Homi Adajania a déclaré: « C’était très amusant. J’ai trouvé que les similitudes étaient qu’ils avaient un sens de l’humour assez audacieux, profitant d’un bon moment. Saif est une joie absolue d’avoir sur les plateaux car nous partageons un espace d’humour sombre très similaire et nous nous entendons facilement. Il y avait donc des similitudes avec Sara. Elle a un bon sens de l’humour mais elle est encore jeune, elle trouve toujours son rythme. Mais des expériences très différentes à coup sûr . »

Homi Adajania va-t-il caster Sara Ali Khan et Saif Ali Khan dans un film ?

On a également demandé au cinéaste as s’il aimerait lancer Sara et Saif dans un film ensemble, auquel il a plaisanté, « Dieu, aide-moi. » Ajoutant en outre : « J’adorerais aussi. Ce serait très amusant. Mais je ne choisirais que des personnes qui rendraient justice au personnage et si tel est le cas, j’irais dans cette voie. Je ne le ferai pas simplement parce qu’ils sont père et fille. »

Outre Sara Ali Khan, Murder Mubarak met également en vedette Karisma Kapoor, Sanjay Kapoor, Vijay Varma, Pankaj Tripathi et Dimple Kapadia. Récemment, Karishma Kapoor a partagé des photos des décors alors qu’ils terminaient le calendrier de tournage du film.

D’après la star et le titre du film, le suivant de Homi Adajania semble assez intéressant. Nous attendons plus de détails sur le même.