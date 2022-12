Le réalisateur de RRR, SS Rajamouli, blâme les “acteurs et réalisateurs aux honoraires élevés” pour l’échec du cinéma hindi en 2022

Le cinéaste as SS Rajamouli a fait des vagues, non seulement dans l’industrie cinématographique indienne, mais représente également le pays dans le monde avec son cinéma plus grand que nature. Sa dernière sortie RRR a remporté deux nominations aux Golden Globes 2023 et tous les espoirs sont maintenant épinglés pour les Oscars. Alors que les films du sud ont prospéré cette année, Rajamouli a blâmé les acteurs, réalisateurs et autres personnes impliquées dans l’échec du cinéma hindi en 2022.

“Ce qui s’est passé, c’est qu’une fois que les entreprises ont commencé à entrer dans les films hindi et ont commencé à payer des honoraires élevés aux acteurs, réalisateurs, entreprises, la soif de réussir a un peu diminué”, a déclaré Rajamouli à l’Adda des cinéastes par Film Companion tandis que réfléchissant à la chute du cinéma hindi. Il a ajouté que les cinéastes ne doivent pas devenir complaisants si leurs films commencent à faire de bonnes affaires.

Cette année, seule une poignée de cinémas hindis tels que The Kashmir Files, Gangubai Kathiawadi, Bhool Bhulaiyaa 2, Brahmastra et Drishyam 2 ont bien performé et ont réussi à rapporter de l’argent au box-office. D’autre part, des films du sud tels que Pushpa, Kantara, RRR, Ponniyin Selvan, Vikram, KGF 2 et d’autres films sont devenus des blockbusters, avec des téléspectateurs à travers le monde.

Rajamouli a également réfléchi au succès des films sudistes et à la façon dont l’industrie cinématographique sudiste a prospéré cette année. Le réalisateur a déclaré que le scénario était assez différent dans le sud par rapport aux films hindis. Cependant, il a également ajouté que depuis que les films du Sud ont commencé à bien fonctionner, les cinéastes doivent s’assurer qu’ils ne deviennent pas complaisants, car alors la soif de réussir diminue.

Après avoir remporté une nomination aux Golden Globes dans la catégorie Meilleur film, langue non anglaise, RRR a maintenant un avant-dernier coup aux Oscars où il pourrait avoir un lauréat potentiel pour Rajamouli dans la catégorie Meilleur réalisateur, ou pour le film dans le Meilleur Section films étrangers.